Kadın doktor trafikte küfürler yağdırdı: 180 bin liralık 'arkam sağlam' cezası

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İstanbul
Başakşehir'de bir kadın doğum doktorunun otopark girişinde tartıştığı sürücüye küfürler yağdırdığı anlar kameraya yansıdı. Kadın doktorun görüntü çeken sürücüye, "Çek arkam sağlam" dediği görüldü. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kadın doktora 180 bin lira trafik idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 60 gün el konuldu, aracı da 60 gün trafikten men edildi.