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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 11:43

Zonguldak'ta maden ocağında grizu patlaması: Ölü ve yaralılar var

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Yaşanan patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 5 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 11:43

'ın İlçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Ocakta yaşanan patlamanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. 

HABERİN ÖZETİ

Zonguldak'ta maden ocağında grizu patlaması: Ölü ve yaralılar var

Bilgi Okunma süresi 8 saniyeye düşürüldü.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi.
Patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.
5 işçi yaralandı.
Yaralı işçilerden 2'sinin durumu ağır.
Bilgi Okunma süresi 8 saniyeye düşürüldü.
Zonguldak'ta maden ocağında grizu patlaması: Ölü ve yaralılar var

2 ÖLÜ, 2'Sİ AĞIR 5 YARALI

Patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, yaralanan 5 işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, madende kalan 1 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. 

Zonguldak'ta maden ocağında grizu patlaması: Ölü ve yaralılar var

ZONGULDAK VALİSİ SON DURUMU PAYLAŞTI

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu son duruma ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

7 kişi madenden çıkarıldı, 1 arkadaşımız çıkarılmaya çalışılıyor. Başımız sağ olsun, geçmiş olsun. Diğer 5 kişi yaralı. Bunların 4'ü şu anda Atatürk Devlet Hastanesi'ndeyiz. 4'ü burada. İçeride kurtarma çalışmaları sürüyor. Biri üniversite hastanesine sevk edildi ama durumu iyi. İkisi burada şuuru açık az önce gördüm. İkisi de yanık olduğu için entübe edildi. Bir tanesi Ankara'ya sevk edildi. Bir hastamız da 12'de, saat 12'de arkadaşlarımız hazırlıyor. Ankara'ya sevk edecekler.

GRİZU NEDİR?

•    Metan ve Hava Karışımı: Grizu, temel olarak renksiz ve kokusuz bir gaz olan metan (CH₄) gazının normal havayla karışımını ifade eder. 
•    Patlama Oranı: Havada bulunan metan oranı %5 ile %15 (veya %16) arasında olduğunda karışım patlayıcı özellik kazanır. 
•    Şiddet Oranları:
o    En kolay tutuşma/patlama, metan oranının %8 olduğu durumda gerçekleşir.
o    En şiddetli patlama ise metan oranının %9,5 olduğu anda meydana gelir. 
•    Oksijen Gereksinimi: Patlamanın olabilmesi için ortam havasında en az %12 oranında oksijen bulunması gerekir. 

Zonguldak'ta maden ocağında grizu patlaması: Ölü ve yaralılar var

NEDEN VE NASIL OLUR?

•    Tutuşturucu Kaynaklar: Bu karışım kendi kendine patlamaz; açık ateş, elektrik kıvılcımları, sürtünme (metal-kayaç sürtünmesi) veya aşırı ısınmış yüzeyler tetikleyici görevi görür. 
•    Çift Fazlı Etki: Patlama anında gaz önce ani bir genleşme yaşar, ardından patlama merkezine doğru büyük bir yıkıcı basınçla sıkışma gerçekleşir. Bu durum ocaklarda büyük bir yıkıma ve yüksek sıcaklığa yol açar. 
•    Yasal Sınırlar: Maden mevzuatına göre havadaki metan oranı %1 sınırını aştığında acil önlem alınması, %5 seviyesine yaklaştığında veya üzerine çıktığında ise ocağın derhal tahliye edilmesi gerekir.

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#zonguldak
#Maden Ocağı
#kilimli
#Gelik
#Grizu Patlaması
#Gündem
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