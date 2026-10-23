Zonguldak'ta maden ocağında grizu patlaması: Ölü ve yaralılar var

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Zonguldak'ın Kilimli İlçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Ocakta yaşanan patlamanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi.
Patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, yaralanan 5 işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, madende kalan 1 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu son duruma ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
7 kişi madenden çıkarıldı, 1 arkadaşımız çıkarılmaya çalışılıyor. Başımız sağ olsun, geçmiş olsun. Diğer 5 kişi yaralı. Bunların 4'ü şu anda Atatürk Devlet Hastanesi'ndeyiz. 4'ü burada. İçeride kurtarma çalışmaları sürüyor. Biri üniversite hastanesine sevk edildi ama durumu iyi. İkisi burada şuuru açık az önce gördüm. İkisi de yanık olduğu için entübe edildi. Bir tanesi Ankara'ya sevk edildi. Bir hastamız da 12'de, saat 12'de arkadaşlarımız hazırlıyor. Ankara'ya sevk edecekler.
• Metan ve Hava Karışımı: Grizu, temel olarak renksiz ve kokusuz bir gaz olan metan (CH₄) gazının normal havayla karışımını ifade eder.
• Patlama Oranı: Havada bulunan metan oranı %5 ile %15 (veya %16) arasında olduğunda karışım patlayıcı özellik kazanır.
• Şiddet Oranları:
o En kolay tutuşma/patlama, metan oranının %8 olduğu durumda gerçekleşir.
o En şiddetli patlama ise metan oranının %9,5 olduğu anda meydana gelir.
• Oksijen Gereksinimi: Patlamanın olabilmesi için ortam havasında en az %12 oranında oksijen bulunması gerekir.
• Tutuşturucu Kaynaklar: Bu karışım kendi kendine patlamaz; açık ateş, elektrik kıvılcımları, sürtünme (metal-kayaç sürtünmesi) veya aşırı ısınmış yüzeyler tetikleyici görevi görür.
• Çift Fazlı Etki: Patlama anında gaz önce ani bir genleşme yaşar, ardından patlama merkezine doğru büyük bir yıkıcı basınçla sıkışma gerçekleşir. Bu durum ocaklarda büyük bir yıkıma ve yüksek sıcaklığa yol açar.
• Yasal Sınırlar: Maden mevzuatına göre havadaki metan oranı %1 sınırını aştığında acil önlem alınması, %5 seviyesine yaklaştığında veya üzerine çıktığında ise ocağın derhal tahliye edilmesi gerekir.