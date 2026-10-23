Edirne’de yeni evli çift, balayı dönüşü düğün takılarının kasada olmadığını fark etti. Yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki takıların bulunmasını isteyen çift, durumu ekiplere bildirerek yardım talebinde bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Edirne’de dünyaevine giren çifte balayı dönüşü büyük şok! Edirne'de yeni evli çift, balayı dönüşü kasada yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki düğün takılarının olmadığını fark edince polise başvurdu. Yaren Solmaz Namlıcı ve Yağız Namlıcı çifti, balayı dönüşü takılarının yerinde olmadığını fark etti. Takıların yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde olduğu belirtildi. Çift durumu polise bildirdi ve ekipler evde inceleme yaptı. Yeni gelin Yaren Solmaz Namlıcı ile annesi Şaziye Solmaz, yetkililerden yardım istedi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

KASAYI AÇINCA NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR

Yaren Solmaz Namlıcı ve Yağız Namlıcı çifti balayı dönüşü kontrol ettikleri altınların yerinde olmadığını fark edince, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen emniyet güçleri, evde detaylı inceleme yaptı

YENİ GELİN VE ANNESİ YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Büyük üzüntü yaşayan yeni gelin Yaren Solmaz Namlıcı ile annesi Şaziye Solmaz, altınların bir an önce bulunması ve şüphelilerin yakalanması için yetkililerden yardım istedi. Geriye ise düğünde yaşanan coşku dolu anların görüntüleri kaldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

