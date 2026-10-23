Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Yaşam
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 10:25

Edirne’de dünyaevine giren çifte balayı dönüşü büyük şok!

Edirne’de dünyaevine giren çift, balayı dönüşü hiç beklemediği bir olay yaşadı. Evlerindeki kasada sakladıkları yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki düğün takılarının çalındığını fark eden çift, altınlarının bulunmasını bekliyor. Geriye ise düğünlerinde yaşadıkları mutluluk dolu anların görüntüleri kaldı.

Avatar
Editor
 Asya Güney
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Edirne’de dünyaevine giren çifte balayı dönüşü büyük şok!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 10:25

’de yeni evli çift, balayı dönüşü düğün takılarının kasada olmadığını fark etti. Yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki takıların bulunmasını isteyen çift, durumu ekiplere bildirerek yardım talebinde bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Edirne’de dünyaevine giren çifte balayı dönüşü büyük şok!

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Edirne'de yeni evli çift, balayı dönüşü kasada yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki düğün takılarının olmadığını fark edince polise başvurdu.
Yaren Solmaz Namlıcı ve Yağız Namlıcı çifti, balayı dönüşü takılarının yerinde olmadığını fark etti.
Takıların yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.
Çift durumu polise bildirdi ve ekipler evde inceleme yaptı.
Yeni gelin Yaren Solmaz Namlıcı ile annesi Şaziye Solmaz, yetkililerden yardım istedi.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Edirne’de dünyaevine giren çifte balayı dönüşü büyük şok!

KASAYI AÇINCA NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR

Yaren Solmaz Namlıcı ve Yağız Namlıcı çifti balayı dönüşü kontrol ettikleri altınların yerinde olmadığını fark edince, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen emniyet güçleri, evde detaylı inceleme yaptı

Edirne’de dünyaevine giren çifte balayı dönüşü büyük şok!

YENİ GELİN VE ANNESİ YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Büyük üzüntü yaşayan yeni gelin Yaren Solmaz Namlıcı ile annesi Şaziye Solmaz, altınların bir an önce bulunması ve şüphelilerin yakalanması için yetkililerden yardım istedi. Geriye ise düğünde yaşanan coşku dolu anların görüntüleri kaldı.
ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
iPhone Duo satışa sunuldu, Çinliler Apple mağazasına akın etti: Fiyatı cep yakıyor
29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi, hangi toplu taşımalar ücretsiz? 29 Ekim'de Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve tramvaylar ücretsiz mi?
Aleyna Kalaycıoğlu tahliye olur olmaz soluğu onun yanında aldı! Eski tanık Bertin Yıldız ortaya çıktı
ETİKETLER
#altın
#polis
#edirne
#Yaren Solmaz Namlıcı
#Yağız Namlıcı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.