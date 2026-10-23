Edirne’de dünyaevine giren çifte balayı dönüşü büyük şok!

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İstanbul
Edirne’de yeni evli çift, balayı dönüşü düğün takılarının kasada olmadığını fark etti. Yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki takıların bulunmasını isteyen çift, durumu ekiplere bildirerek yardım talebinde bulundu.
Yaren Solmaz Namlıcı ve Yağız Namlıcı çifti balayı dönüşü kontrol ettikleri altınların yerinde olmadığını fark edince, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen emniyet güçleri, evde detaylı inceleme yaptı
Büyük üzüntü yaşayan yeni gelin Yaren Solmaz Namlıcı ile annesi Şaziye Solmaz, altınların bir an önce bulunması ve şüphelilerin yakalanması için yetkililerden yardım istedi. Geriye ise düğünde yaşanan coşku dolu anların görüntüleri kaldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.