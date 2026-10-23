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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 09:51

iPhone Duo satışa sunuldu, Çinliler Apple mağazasına akın etti: Fiyatı cep yakıyor

Apple, ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo’yu tanıtmasının ardından Çin’de satışa sundu. Teknoloji meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği telefonun satışa çıkmasıyla mağazalarda yaşanan hareketlilik dikkat çekti

Avatar
Editor
 Asya Güney
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iPhone Duo satışa sunuldu, Çinliler Apple mağazasına akın etti: Fiyatı cep yakıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 09:51

’ın 9 Eylül’de tanıtımını yaptığı ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, ’de satışa sunuldu. Teknoloji dünyasında yeni bir hamle yapan Apple’ın bu yeni modeli, Çin’deki teknoloji meraklılarının da ilgisini çekti.

HABERİN ÖZETİ

iPhone Duo satışa sunuldu, Çinliler Apple mağazasına akın etti: Fiyatı cep yakıyor

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, Çin'de satışa sunuldu ve teknoloji meraklılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
iPhone Duo, açıldığında 7,6 inç, kapalıyken 5,4 inç ekrana sahip.
Çin'deki başlangıç fiyatı 15 bin 999 yuan, 2 TB'lık versiyonu ise 26 bin 499 yuan.
Ön siparişteki ilk stoklar hızla tükendi ve bazı teslimatlar 2027 Ocak'a uzadı.
Cihazda A20 Pro işlemci, gelişmiş kamera sistemi ve iOS 27.1 işletim sistemi bulunuyor.
Apple'ın katlanabilir telefon pazarına girişi, Samsung ve Huawei gibi markalarla rekabeti artıracak.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
iPhone Duo satışa sunuldu, Çinliler Apple mağazasına akın etti: Fiyatı cep yakıyor

MAĞAZANIN ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Sanlitun bölgesinde bulunan Apple mağazası kapılarını normalden iki saat önce açarak, müşterilerini kabul etmeye başladı. Telefonunu satın almak ve yakından deneyimlemek için gelen çok sayıda kişi mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.  

iPhone Duo satışa sunuldu, Çinliler Apple mağazasına akın etti: Fiyatı cep yakıyor

SATIŞ FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Apple’ın katlanabilir telefon pazarına adım attığı iPhone Duo, için Çin’deki başlangıç fiyatı 15 bin 999 yuan olarak açıklandı. En yüksek depolama kapasitesine sahip 2 TB’lık versiyonun fiyatı ise 26 bin 499 yuana ulaşıyor.
16 Ekim’de ön siparişe açılan cihazın ilk stokları kısa sürede tükenirken bazı müşteriler için teslimat tarihlerinin 2027 yılının ocak ayına kadar uzadığı bildirildi.

iPhone Duo satışa sunuldu, Çinliler Apple mağazasına akın etti: Fiyatı cep yakıyor

IPHONE DUO’NUN ÖZELLİKLERİ NELER?

Bu yeni model katlanabilir tasarımıyla hem geniş ekran deneyimi hem de taşınabilirlik sunmayı hedefliyor. Cihaz, açıldığında 7,6 inçlik iç ekranıyla video izleme, oyun oynama ve aynı anda birden fazla uygulama kullanma imkânı sağlıyor. Katlandığında ise 5,4 inçlik dış ekranıyla geleneksel akıllı telefonlara benzer bir kullanım sunuyor.

iPhone Duo satışa sunuldu, Çinliler Apple mağazasına akın etti: Fiyatı cep yakıyor

Modelde A20 Pro işlemci, gelişmiş kamera sistemi ve iOS 27.1 işletim sistemi bulunuyor. Apple ayrıca ekranın katlanma bölgesindeki görünürlüğü azaltmaya yönelik bir tasarıma ve dayanıklılığı artırmayı amaçlayan özel bir menteşe sistemine yer veriyor.

iPhone Duo satışa sunuldu, Çinliler Apple mağazasına akın etti: Fiyatı cep yakıyor

KATLANABİLİR TELEFON PAZARINDA DURUM NE OLACAK?

Katlanabilir telefon pazarına katılan Apple, ve Huawei gibi bu alanda ürün geliştiren markalarla rekabet açısından da önem taşıyor. Şirketin mevcut iPhone kullanıcılarını yeni tasarıma yönlendirip yönlendiremeyeceği ve katlanabilir telefon pazarındaki konumunu ne ölçüde güçlendireceği ise merak konusu. 
 

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#samsung
#Çin
#Apple
#pekin
#Iphone Duo
#Teknoloji
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