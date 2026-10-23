Apple’ın 9 Eylül’de tanıtımını yaptığı ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, Çin’de satışa sunuldu. Teknoloji dünyasında yeni bir hamle yapan Apple’ın bu yeni modeli, Çin’deki teknoloji meraklılarının da ilgisini çekti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ iPhone Duo satışa sunuldu, Çinliler Apple mağazasına akın etti: Fiyatı cep yakıyor Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, Çin'de satışa sunuldu ve teknoloji meraklılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. iPhone Duo, açıldığında 7,6 inç, kapalıyken 5,4 inç ekrana sahip. Çin'deki başlangıç fiyatı 15 bin 999 yuan, 2 TB'lık versiyonu ise 26 bin 499 yuan. Ön siparişteki ilk stoklar hızla tükendi ve bazı teslimatlar 2027 Ocak'a uzadı. Cihazda A20 Pro işlemci, gelişmiş kamera sistemi ve iOS 27.1 işletim sistemi bulunuyor. Apple'ın katlanabilir telefon pazarına girişi, Samsung ve Huawei gibi markalarla rekabeti artıracak.

MAĞAZANIN ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Pekin Sanlitun bölgesinde bulunan Apple mağazası kapılarını normalden iki saat önce açarak, müşterilerini kabul etmeye başladı. Telefonunu satın almak ve yakından deneyimlemek için gelen çok sayıda kişi mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

SATIŞ FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Apple’ın katlanabilir telefon pazarına adım attığı iPhone Duo, için Çin’deki başlangıç fiyatı 15 bin 999 yuan olarak açıklandı. En yüksek depolama kapasitesine sahip 2 TB’lık versiyonun fiyatı ise 26 bin 499 yuana ulaşıyor.

16 Ekim’de ön siparişe açılan cihazın ilk stokları kısa sürede tükenirken bazı müşteriler için teslimat tarihlerinin 2027 yılının ocak ayına kadar uzadığı bildirildi.

IPHONE DUO’NUN ÖZELLİKLERİ NELER?

Bu yeni model katlanabilir tasarımıyla hem geniş ekran deneyimi hem de taşınabilirlik sunmayı hedefliyor. Cihaz, açıldığında 7,6 inçlik iç ekranıyla video izleme, oyun oynama ve aynı anda birden fazla uygulama kullanma imkânı sağlıyor. Katlandığında ise 5,4 inçlik dış ekranıyla geleneksel akıllı telefonlara benzer bir kullanım sunuyor.

Modelde A20 Pro işlemci, gelişmiş kamera sistemi ve iOS 27.1 işletim sistemi bulunuyor. Apple ayrıca ekranın katlanma bölgesindeki görünürlüğü azaltmaya yönelik bir tasarıma ve dayanıklılığı artırmayı amaçlayan özel bir menteşe sistemine yer veriyor.

KATLANABİLİR TELEFON PAZARINDA DURUM NE OLACAK?

Katlanabilir telefon pazarına katılan Apple, Samsung ve Huawei gibi bu alanda ürün geliştiren markalarla rekabet açısından da önem taşıyor. Şirketin mevcut iPhone kullanıcılarını yeni tasarıma yönlendirip yönlendiremeyeceği ve katlanabilir telefon pazarındaki konumunu ne ölçüde güçlendireceği ise merak konusu.

