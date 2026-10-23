28-29-30 Ekim'de okullar tatil mi, ders işlenecek mi? Bu yıl 103'üncüsü kutlanacak Cumhuriyet Bayramı öncesinde öğrenciler ve veliler tatilin uzatılıp uzatılmayacağını araştırmaya başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın perşembe gününe denk gelmesi, bayram öncesindeki 28 Ekim Çarşamba günü ile sonraki 30 Ekim Cuma gününün durumunu da gündeme taşıyor. Peki 28-29-30 Ekim okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili okullar 3 gün tatil mi oldu?

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cumhuriyet Bayramı 28-29-30 Ekim okullar tatil mi? MEB okullar bayramda 3 gün tatil oldu mu? 28-30 Ekim 2026 tarihleri arasında okulların tatil durumu ve 2026-2027 eğitim-öğretim yılına ilişkin bazı bilgiler aktarılmaktadır. 28 Ekim Çarşamba öğleden sonra kamu daireleri ve okullarda ders yapılmamaktadır. 29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı resmi tatilidir. 30 Ekim 2026 Cuma günü için ek bir tatil kararı bulunmamaktadır ve kamu kurumları açık olacaktır. 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır. Sömestr tatili 25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemindeki ilk yazılı sınavlarla birlikte başlayacaktır.

OKULLAR 28-29-30 EKİM TATİL Mİ?

28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra resmi tatil kapsamında olduğundan kamu daireleri kapanıyor ve okullarda öğleden sonraki dersler yapılmıyor. Cumhuriyet Bayramı tatili, 29 Ekim Perşembe gününün tamamını da kapsıyor. Böylece bayram tatili, 28 Ekim saat 13.00'ten başlayarak 29 Ekim'in sonuna kadar sürüyor. 30 Ekim 2026 Cuma günü için ise kanunda veya Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026-2027 eğitim-öğretim yılı takviminde ek bir resmi tatil ya da idari izin kararı bulunmuyor.

29 EKİM'DE HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 1.5 günlük tatilin ardından tekrar kamu kurumları 30 Ekim cuma günü açık olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kapalı olan kurumlar şu şekilde; Okullar, Üniversiteler, Bankalar, Nüfus Müdürlükleri, Noterler, Eczaneler (nöbetçiler hariç), Belediyeler, Kaymakamlıklar, Muhtarlıklar, PTT, Kargo Firmaları, Hastaneler (acil servis dışında)

2026 YILI KALAN RESMİ TATİLLER

28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)

29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı (1.5 gün)

2026-2027 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI OKUL TATİL GÜNLERİ

2026-2027 eğitim öğretim yılı Eylül ayında başlarken milyonlarca öğrencinin tatil yapacağı tarihler belli oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için bu eğitim döneminde de ara tatiller uygulanmaya devam edecek.

MEB tarafından açıklanan çalışma takvimine göre öğrenciler ilk ara tatilini 16-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirecek. Yarıyıl tatili olarak da bilinen sömestr tatili ise 25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihlerinde yapılacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılında dönem 25 Haziran tarihinde okullarda karne heyecanının yaşanmasıyla sona erecek. Önümüzdeki yılın eğitim öğretim takvimi (2027-28) henüz MEB tarafından açıklanmadı.





2027 YILI TÜM RESMİ TATİLER

Yılbaşı tatili 1 Ocak 2027 Cuma

Ramazan Bayramı arifesi (yarım gün) 8 Mart 2027 Pazartesi

Ramazan Bayramı 1. gün 9 Mart 2027 Salı

Ramazan Bayramı 2. gün 10 Mart 2027 Çarşamba

Ramazan Bayramı 3. gün 11 Mart 2027 Perşembe

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2027 Cuma

Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2027 Cumartesi

Kurban Bayramı arifesi (yarım gün) 15 Mayıs 2027 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. gün 16 Mayıs 2027 Pazar

Kurban Bayramı 2. gün 17 Mayıs 2027 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. gün 18 Mayıs 2027 Salı

Kurban Bayramı 4. gün ve Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2027 Çarşamba

Demokrasi ve Millî Birlik Günü 15 Temmuz 2027 Perşembe

Zafer Bayramı 30 Ağustos 2027 Pazartesi

Cumhuriyet Bayramı arifesi (yarım gün) 28 Ekim 2027 Perşembe

Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2027 Cuma

OYSS SINAV TAKVİMİ 2026: ORTAK YAZILI SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulamaya alacağı Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) için takvim ve uygulama esasları belli oldu. Yeni sistem kapsamında ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11. sınıflarda okul geneli ortak yazılı sınavlar gerçekleştirilecek. Sınavlarda öğretmenlerin hazırladığı soruların yanı sıra Bakanlığın soru havuzundan seçilen sorular da kullanılacak.

OYSS ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ortak Yazılı Sınav Sistemi, 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemindeki ilk yazılı sınavlarla birlikte uygulanmaya başlayacak. MEB'in yayımladığı uygulama kılavuzunda, sistemin tanıtımına yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının 19-23 Ekim 2026 tarihleri arasında tamamlanması öngörülüyor.

Öğretmenlerin yeni sisteme uyum sağlaması amacıyla deneme uygulamalarına da yer verilecek. Bu kapsamda öğretmenler, 26 Ekim 2026 tarihine kadar sistem üzerinden deneme sınavları gerçekleştirebilecek.



OYSS HANGİ SINIFLARDA VE DERSLERDE UYGULANACAK?

Ortak Yazılı Sınav Sistemi, resmî ve özel okullarda belirlenen sınıf düzeylerini kapsayacak. Uygulama, ortaokullarda 5, 6 ve 7. sınıflarda; liselerde ise 9, 10 ve 11. sınıflarda hayata geçirilecek.

Yeni sistemle yazılı sınavların hazırlanması ve değerlendirilmesinde ortak standartların oluşturulması hedefleniyor. Öğretmenler sınav sorularının bir kısmını kendileri hazırlarken kalan soruları MEB tarafından oluşturulan soru havuzundan belirleyebilecek. Ortak yazılı sınavların süresi 40 dakika olarak belirlendi. Sınavların uygulanacağı ders saati ise aynı gün yapılacak sınav sayısına göre değişecek.

Günde tek sınav yapılması durumunda uygulama ikinci ders saatinde, aynı gün iki sınav yapılması durumunda ise ikinci ve dördüncü ders saatlerinde gerçekleştirilecek. Bununla birlikte 10 Kasım 2026 tarihindeki okul geneli ortak yazılı sınavlar dördüncü ders saatinde yapılabilecek. Gerekli görülmesi hâlinde okul yönetimi farklı bir ders saati için de planlama yapabilecek



ORTAOKUL (5, 6 ve 7. Sınıf) SINAV TARİHLERİ

Fen Bilimleri 3 Kasım 2026

Matematik 5 Kasım 2026

Sosyal Bilgiler 6 Kasım 2026

Türkçe 10 Kasım 2026

İngilizce 12 Kasım 2026

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 13 Kasım 2026

6. sınıf matematik dersi birinci dönem birinci sınavı, ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınav kapsamında 11 Kasım 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Bu nedenle 6. sınıf matematik sınavına girecek öğrencilerin belirtilen özel tarihi dikkate alması gerekiyor.