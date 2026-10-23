Gümüşte sert çöküş! 11 ayın dibini gördü: Kayıp yüzde 25’e yaklaştı

Piyasadaki temel soru, yapay zekâ alanında milyarlarca dolarlık altyapı yatırımı yapan şirketlerin bu harcamaları ne kadar sürede gelire ve kâra dönüştürebileceği… Yüksek maliyetler, finansman ihtiyacı ve yatırımların getirisine ilişkin belirsizlikler, teknoloji hisselerinde daha temkinli bir fiyatlamaya yol açıyor. Bu durum, yalnızca hisse senetlerini değil, teknoloji sektörünün büyüme beklentilerine bağlı olarak gümüş gibi emtia talebini de etkileyebilecek gelişme olarak değerlendiriliyor.

