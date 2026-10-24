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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 18:18
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 19:22

Zonguldak'ta 3 madencinin yaşamını yitirdiği grizu patlamasıyla ilgili 3 tutuklama

Zonguldak Kilimli'deki maden ocağında 3 madencinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı grizu patlamasıyla ilgili gözaltına alınan işletme sahibi, maden mühendisi ve iş sağlığı güvenliği uzmanı tutuklandı. Firari işletme müdürü hakkında da yakalama kararı çıkarıldı

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 18:18
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 19:22

Zonguldak'ta Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 23 Ekim'de meydana gelen maden ocağı patlamasının ardından Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

HABERİN ÖZETİ

Zonguldak'ta 3 madencinin yaşamını yitirdiği grizu patlamasıyla ilgili 3 tutuklama

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 23 Ekim'de meydana gelen maden ocağı patlamasına ilişkin soruşturmada 3 kişi tutuklandı.
Gözaltına alınan şirket yetkilisi ve işveren M.S.D., iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ile maden mühendisi Y.Ç., 'bilinçli taksirle öldürme ve yaralama' suçundan tutuklandı.
Firari işletme müdürü M.K. hakkında yakalama emri çıkarıldı.
Metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen patlamada ocakta bulunan 8 işçiden 3'ü hayatını kaybetmiş, 5 işçi yaralanmıştı.
Patlamada yaralanan işçilerden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu açıklanmıştı.
Soruşturmada bir Cumhuriyet başsavcı vekili ile iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi ve bilirkişi heyeti oluşturuldu.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şirket yetkilisi ve işveren M.S.D., iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ile maden mühendisi Y.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta 3 madencinin yaşamını yitirdiği grizu patlamasıyla ilgili 3 tutuklama

3 TUTUKLAMA 1 YAKALAMA KARARI

Savcılıkta ifadeleri alınan 3 şüpheli, "bilinçli taksirle öldürme ve yaralama" suçundan tutuklama talebiyle Zonguldak Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Hakimlik, M.S.D., E.Y. ve Y.Ç.'nin tutuklanmasına karar verdi. Firari işletme müdürü M.K. hakkında ise yakalama emri çıkarıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen patlamada ocakta bulunan 8 işçiden 3'ü hayatını kaybetmiş, 5 işçi yaralanmıştı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu açıklanmıştı. Olayla ilgili bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturmada bilirkişi heyeti de oluşturuldu.

 

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