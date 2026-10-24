Zonguldak'ta Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 23 Ekim'de meydana gelen maden ocağı patlamasının ardından Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

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HABERİN ÖZETİ Zonguldak'ta 3 madencinin yaşamını yitirdiği grizu patlamasıyla ilgili 3 tutuklama Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 23 Ekim'de meydana gelen maden ocağı patlamasına ilişkin soruşturmada 3 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan şirket yetkilisi ve işveren M.S.D., iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ile maden mühendisi Y.Ç., 'bilinçli taksirle öldürme ve yaralama' suçundan tutuklandı. Firari işletme müdürü M.K. hakkında yakalama emri çıkarıldı. Metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen patlamada ocakta bulunan 8 işçiden 3'ü hayatını kaybetmiş, 5 işçi yaralanmıştı. Patlamada yaralanan işçilerden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu açıklanmıştı. Soruşturmada bir Cumhuriyet başsavcı vekili ile iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi ve bilirkişi heyeti oluşturuldu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şirket yetkilisi ve işveren M.S.D., iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ile maden mühendisi Y.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 TUTUKLAMA 1 YAKALAMA KARARI

Savcılıkta ifadeleri alınan 3 şüpheli, "bilinçli taksirle öldürme ve yaralama" suçundan tutuklama talebiyle Zonguldak Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Hakimlik, M.S.D., E.Y. ve Y.Ç.'nin tutuklanmasına karar verdi. Firari işletme müdürü M.K. hakkında ise yakalama emri çıkarıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen patlamada ocakta bulunan 8 işçiden 3'ü hayatını kaybetmiş, 5 işçi yaralanmıştı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu açıklanmıştı. Olayla ilgili bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturmada bilirkişi heyeti de oluşturuldu.