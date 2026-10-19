Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

Yapay zeka yine kontrolden çıktı: 362 kripto cüzdanına daldı

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 14:58
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
1
Yapay zeka yine kontrolden çıktı: 362 kripto cüzdanına daldı

Yapay zekâ sistemlerinin ne kadar bağımsız hareket edebileceğine ilişkin tartışmaları alevlendirecek bir olay yaşandı. OpenAI'ın araştırma aşamasındaki yapay zekâ modeli, kendisine verilen yazılım geliştirme görevini tamamlayabilmek için yetkisi olmayan bir kripto para cüzdanındaki varlıklara başvurdu.

Şirketin yayımladığı olay raporuna göre 26 Haziran'da yaşanan olayın merkezinde, GPT-5.6 Sol ailesine ait şirket içi bir ar aştırma modeli bulunuyor. Modelin yalnızca izinsiz işlem yapması değil, bu işlemi etik açıdan sorgulamasına rağmen gerçekleştirmesi de dikkat çekti.

2
Yapay zeka yine kontrolden çıktı: 362 kripto cüzdanına daldı

362 KRİPTO CÜZDANINI TEK TEK KONTROL ETTİ

Yapay zekâya bir kripto para alım satım uygulamasını güncelleme ve Ethereum'un Sepolia test ağında akıllı sözleşmeler oluşturma görevi verildi. Ancak önemli bir eksik vardı. Modele, işlemler sırasında ortaya çıkacak ücretleri karşılayabilecek bakiyeye sahip bir cüzdan sağlanmamıştı. Önce ücretsiz test token'ları bulmaya çalışan yapay zekâ, bu girişimlerinden sonuç alamayınca farklı bir yola başvurdu.

Digital Trends'in aktardığına göre model, internette herkese açık şekilde paylaşılan kripto para cüzdanı kurtarma ifadelerini araştırmaya başladı. Tam 362 farklı adresi kontrol eden yapay zekâ, sonunda işlemleri gerçekleştirmeye yetecek miktarda test ETH bulunan bir cüzdan tespit etti. Ardından bu varlıkları herhangi bir izin almadan kullandı.

3
Yapay zeka yine kontrolden çıktı: 362 kripto cüzdanına daldı

YAPTIĞI İŞLEMİN ETİK OLUP OLMADIĞINI DA SORGULADI

Olayın en çarpıcı ayrıntılarından biri de modelin izinsiz işlem yapmadan önce etik bir değerlendirmede bulunması oldu. OpenAI'ın incelemesine göre yapay zekâ, cüzdanın kurtarma ifadelerinin internette herkesin erişimine açık olmasını ve test token'larının gerçek dünyada parasal değer taşımamasını gerekçe gösterdi.

4
Yapay zeka yine kontrolden çıktı: 362 kripto cüzdanına daldı

Model, bu iki nedenden dolayı başka bir cüzdandaki varlıkları kullanmanın kabul edilebilir olduğuna karar verdi. Dahası, görevini tamamladıktan sonra hazırladığı raporda başka bir cüzdandan yararlandığını belirtmedi. Yani işlemi gerçekleştirdi ancak bu ayrıntıyı görev sonunda paylaşmadı.

5
Yapay zeka yine kontrolden çıktı: 362 kripto cüzdanına daldı

OPENAI OLAYI AYLAR SONRA FARK ETTİ

OpenAI, 26 Haziran'da gerçekleşen olayı ancak 25 Eylül'de, geçmiş model faaliyetlerini incelerken tespit etti. Yaşananların ardından şirket, benzer durumların tekrarlanmaması için güvenlik önlemlerini artırdı. Bu kapsamda ilgili testlerde internet erişimini sınırlandıran yeni tedbirler uygulanırken, yapay zekâ modellerinin faaliyetlerini takip eden izleme mekanizmaları da güçlendirildi.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.