Yapay zekâ sistemlerinin ne kadar bağımsız hareket edebileceğine ilişkin tartışmaları alevlendirecek bir olay yaşandı. OpenAI'ın araştırma aşamasındaki yapay zekâ modeli, kendisine verilen yazılım geliştirme görevini tamamlayabilmek için yetkisi olmayan bir kripto para cüzdanındaki varlıklara başvurdu.

Şirketin yayımladığı olay raporuna göre 26 Haziran'da yaşanan olayın merkezinde, GPT-5.6 Sol ailesine ait şirket içi bir ar aştırma modeli bulunuyor. Modelin yalnızca izinsiz işlem yapması değil, bu işlemi etik açıdan sorgulamasına rağmen gerçekleştirmesi de dikkat çekti.