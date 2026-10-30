TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 19:00

Antalya'da feci kaza: Belediye başkanı yaralılara ilk müdahaleyi yaptı

Antalya’nın Serik ilçesinde D-400 kara yolunda bir otomobilin yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan vatandaşa çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan yayaya ilk müdahaleyi, tesadüfen yoldan geçen Serik Belediye Başkanı Op. Dr. Kadir Kumbul yaptı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Antalya'da feci kaza: Belediye başkanı yaralılara ilk müdahaleyi yaptı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 19:00

Serik ilçesi Orta Mahalle’de Antalya-Alanya D-400 kara yolunda meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, Ali Osman Ö. idaresindeki 07 CBV 126 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Ramazan Y.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca ve demir bariyerlere çarparak durabildi. 

Antalya'da feci kaza: Belediye başkanı yaralılara ilk müdahaleyi yaptı

YARALIA DOKTOR BELEDİYE BAŞKANI MÜDAHALE ETTİ

Kazada yaya Ramazan Y. ile otomobil sürücüsü Ali Osman Ö. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yoldan geçmekte olan Serik Belediye Başkanı Op. Dr. Kadir Kumbul, yaralıları fark ederek araçtan inip, sağlık ekipleri gelene kadar yaralılara ilk müdahalede bulundu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ve özel hastaneye sevk etti. Yaralılardan Ramazan Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, otomobil sürücüsü Ali Osman Ö.’nün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'da feci kaza: Belediye başkanı yaralılara ilk müdahaleyi yaptı

TRAFİK BİR SÜRE KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle D-400 kara yolunda trafik akışı bir süre aksadı. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, polis ekiplerinin çalışmasının ardından yol kısa sürede yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'da feci kaza: Belediye başkanı yaralılara ilk müdahaleyi yaptı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şırnak'ta otobüsle tırın çarpıştığı kaza anı görüntüleri ortaya çıktı
Antalya’da kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı: 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada
ETİKETLER
#Serik Devlet Hastanesi
#Antalya Alanya D400 Kara Yolu
#Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul
#Ali Osman Ö
#Ramazan Y
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.