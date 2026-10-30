Antalya'da feci kaza: Belediye başkanı yaralılara ilk müdahaleyi yaptı

Serik ilçesi Orta Mahalle’de Antalya-Alanya D-400 kara yolunda meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, Ali Osman Ö. idaresindeki 07 CBV 126 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Ramazan Y.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca ve demir bariyerlere çarparak durabildi.

YARALIA DOKTOR BELEDİYE BAŞKANI MÜDAHALE ETTİ

Kazada yaya Ramazan Y. ile otomobil sürücüsü Ali Osman Ö. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yoldan geçmekte olan Serik Belediye Başkanı Op. Dr. Kadir Kumbul, yaralıları fark ederek araçtan inip, sağlık ekipleri gelene kadar yaralılara ilk müdahalede bulundu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ve özel hastaneye sevk etti. Yaralılardan Ramazan Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, otomobil sürücüsü Ali Osman Ö.’nün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK BİR SÜRE KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle D-400 kara yolunda trafik akışı bir süre aksadı. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, polis ekiplerinin çalışmasının ardından yol kısa sürede yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.