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3. Sayfa
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 21:09
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 21:09

Gaziantep'te minibüs takla attı: 15 yaralı

Gaziantep'te yağışlı havada kontrolden çıkan yolcu minibüsü, takla atarak yol kenarına uçtu. Kazada sürücü dahil yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Gaziantep'te minibüs takla attı: 15 yaralı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 21:09
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 21:09

- kara yolu Yavuzeli ilçesi yakınlarında yaşanan olayda Gaziantep-Adıyaman seferini yapan Yaman-Tur'a ait Abdurrahman S. (60) idaresindeki 02 D 0099 plakalı yolcu minibüsü, yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıktı. 

Gaziantep'te minibüs takla attı: 15 yaralı

TAKLALAR ATARAK YOL KENARINA UÇTU

İçerisindeki sürücü ve 14 yolcu ile savrulan minibüs, taklalar atarak yol kenarına uçtu. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

Gaziantep'te minibüs takla attı: 15 yaralı

YARALANAN 15 KİŞİ HASTANELERE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 15 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yavuzeli Devlet Hastanesi ve Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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#gaziantep
#Adıyaman
#Yavuzeli
#Yaman Tur
#Abdurrahman S
#3. Sayfa
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