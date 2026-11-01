Gaziantep'te minibüs takla attı: 15 yaralı

Gaziantep-Adıyaman kara yolu Yavuzeli ilçesi yakınlarında yaşanan olayda Gaziantep-Adıyaman seferini yapan Yaman-Tur'a ait Abdurrahman S. (60) idaresindeki 02 D 0099 plakalı yolcu minibüsü, yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıktı.

TAKLALAR ATARAK YOL KENARINA UÇTU

İçerisindeki sürücü ve 14 yolcu ile savrulan minibüs, taklalar atarak yol kenarına uçtu. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YARALANAN 15 KİŞİ HASTANELERE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 15 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yavuzeli Devlet Hastanesi ve Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.