Kira artış oranı hesaplama Kasım 2026! Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? 2026 Kasım ayı kira zammı hesaplama

Kasım ayı kira artış oranı için beklenen açıklama geldi. TÜİK’in ekim ayı enflasyon rakamlarını duyurmasının ardından konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek yasal zam sınırı da netleşti. Kasım ayında kira sözleşmesi yenilenecek olan vatandaşlar, açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre yeni kira bedellerini hesaplayabilecek. Kira artışında esas alınan oran, ev sahiplerinin uygulayabileceği en yüksek zam miktarını belirliyor.



KASIM 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Kasım 2026 kira artış oranı yüzde 31,23 olarak belirlendi. TÜİK’in ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte açıklanan TÜFE’nin 12 aylık ortalaması, kasım ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için uygulanacak artışın üst sınırını oluşturdu.

Böylece kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek ev sahipleri ve kiracılar için yeni zam oranı da belli oldu.

KASIM 2026 KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Kasım ayı kira artış oranının açıklanmasıyla birlikte mevcut kira bedellerine göre yeni ödeme tutarları da merak edilmeye başlandı. Kiracılar, mevcut kira bedellerine açıklanan TÜFE oranını uygulayarak zamlı kira tutarını hesaplayabiliyor.

Örneğin, Kira bedeli 20 bin TL olan bir konutta yüzde 31,23 oranında artış yapılması durumunda yeni kira bedeli 26 bin 246 TL olacak.

Kira bedeli 25 bin TL olan bir konutta yüzde 31,23 oranında artış yapılması durumunda yeni kira bedeli 32 bin 807,50 TL olacak.

Kira bedeli 30 bin TL olan bir konutta yeni kira bedeli 39 bin 369 TL'ye yükselecek.

Kira bedeli 35 bin TL olan bir konutta kira artışı sonrası ödenecek tutar 45 bin 930,50 TL olacak.

Kira bedeli 40 bin TL olan bir konutta yeni kira bedeli 52 bin 492 TL olarak hesaplanacak.

Kira bedeli 45 bin TL olan bir konutta yeni kira bedeli 59 bin 53,50 TL olacak.

Kira bedeli 50 bin TL olan bir konutta ise yüzde 31,23'lük artışla birlikte yeni kira bedeli 65 bin 615 TL'ye çıkacak.

SON AÇIKLANAN KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜİK’in eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından Ekim 2026 döneminde uygulanacak kira artış tavanı yüzde 31,49 olarak belirlenmişti. Kasım ayında geçerli olacak yeni oran ise ekim ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla birlikte değişti.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Konut ve çatılı iş yeri kiralarında uygulanacak artış oranı, Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi kapsamında belirleniyor. Buna göre kira sözleşmesinin yenilendiği dönemde yapılacak artış, TÜFE’nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçemiyor.

Kira artışında aylık enflasyon veya yıllık TÜFE oranı yerine 12 aylık ortalama esas alınıyor. Bu nedenle her ay açıklanan enflasyon verileri, takip eden kira dönemlerinde uygulanabilecek zam sınırını da değiştiriyor.

Ev sahipleri, sözleşme yenileme döneminde yasal üst sınırı aşan bir artış yapamıyor. Tarafların daha düşük bir artış üzerinde anlaşması ise mümkün.