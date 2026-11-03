TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 10:06

Kira artış oranı hesaplama Kasım 2026! Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? 2026 Kasım ayı kira zammı hesaplama

Kasım 2026 kira artış oranı, ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan ekim ayı TÜFE verileri, kira sözleşmesini kasım ayında yenileyecek ev sahibi ve kiracıların uygulayacağı zam tavanını belirledi. Peki, Kasım 2026 kira artış oranı yüzde kaç oldu? 20 bin, 25 bin ve 30 bin TL kira ödeyenler yeni zamla birlikte ne kadar ödeme yapacak? İşte TÜFE 12 aylık ortalamasına göre kira zammı hesaplama tablosu ve yeni kira artış oranına ilişkin ayrıntılar.

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Kira artış oranı hesaplama Kasım 2026! Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? 2026 Kasım ayı kira zammı hesaplama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 10:06

Kasım ayı kira artış oranı için beklenen açıklama geldi. ’in ekim ayı enflasyon rakamlarını duyurmasının ardından konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek yasal zam sınırı da netleşti. Kasım ayında kira sözleşmesi yenilenecek olan vatandaşlar, açıklanan 12 aylık ortalamasına göre yeni kira bedellerini hesaplayabilecek. Kira artışında esas alınan oran, ev sahiplerinin uygulayabileceği en yüksek zam miktarını belirliyor.
 

Kira artış oranı hesaplama Kasım 2026! Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? 2026 Kasım ayı kira zammı hesaplama

KASIM 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Kasım 2026 kira artış oranı yüzde 31,23 olarak belirlendi. TÜİK’in ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte açıklanan TÜFE’nin 12 aylık ortalaması, kasım ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için uygulanacak artışın üst sınırını oluşturdu.

Böylece kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek ev sahipleri ve kiracılar için yeni zam oranı da belli oldu.

Kira artış oranı hesaplama Kasım 2026! Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? 2026 Kasım ayı kira zammı hesaplama

KASIM 2026 KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Kasım ayı kira artış oranının açıklanmasıyla birlikte mevcut kira bedellerine göre yeni ödeme tutarları da merak edilmeye başlandı. Kiracılar, mevcut kira bedellerine açıklanan TÜFE oranını uygulayarak zamlı kira tutarını hesaplayabiliyor.

Örneğin, Kira bedeli 20 bin TL olan bir konutta yüzde 31,23 oranında artış yapılması durumunda yeni kira bedeli 26 bin 246 TL olacak.

Kira bedeli 25 bin TL olan bir konutta yüzde 31,23 oranında artış yapılması durumunda yeni kira bedeli 32 bin 807,50 TL olacak.

Kira bedeli 30 bin TL olan bir konutta yeni kira bedeli 39 bin 369 TL'ye yükselecek.

Kira bedeli 35 bin TL olan bir konutta kira artışı sonrası ödenecek tutar 45 bin 930,50 TL olacak.

Kira bedeli 40 bin TL olan bir konutta yeni kira bedeli 52 bin 492 TL olarak hesaplanacak.

Kira bedeli 45 bin TL olan bir konutta yeni kira bedeli 59 bin 53,50 TL olacak.

Kira bedeli 50 bin TL olan bir konutta ise yüzde 31,23'lük artışla birlikte yeni kira bedeli 65 bin 615 TL'ye çıkacak.

 

Kira artış oranı hesaplama Kasım 2026! Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? 2026 Kasım ayı kira zammı hesaplama

SON AÇIKLANAN KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜİK’in eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından Ekim 2026 döneminde uygulanacak kira artış tavanı yüzde 31,49 olarak belirlenmişti. Kasım ayında geçerli olacak yeni oran ise ekim ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla birlikte değişti.

Kira artış oranı hesaplama Kasım 2026! Kasım ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? 2026 Kasım ayı kira zammı hesaplama

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Konut ve çatılı iş yeri kiralarında uygulanacak artış oranı, ’nun 344. maddesi kapsamında belirleniyor. Buna göre kira sözleşmesinin yenilendiği dönemde yapılacak artış, TÜFE’nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçemiyor.

Kira artışında aylık enflasyon veya yıllık TÜFE oranı yerine 12 aylık ortalama esas alınıyor. Bu nedenle her ay açıklanan enflasyon verileri, takip eden kira dönemlerinde uygulanabilecek zam sınırını da değiştiriyor.

Ev sahipleri, sözleşme yenileme döneminde yasal üst sınırı aşan bir artış yapamıyor. Tarafların daha düşük bir artış üzerinde anlaşması ise mümkün.

ETİKETLER
#TÜİK
#tüfe
#Türk Borçlar Kanunu
#Ekim Ayı Enflasyon
#Kasım Ayı Kira Artış Oranı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.