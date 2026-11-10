10 Kasım 2026 döviz kurları | Dolar yükselişe geçti, euro frene bastı

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İstanbul
Döviz piyasasında haftanın ikinci işlem günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar günü yükselişle açarken, euro düşüşe geçti. İşte 10 Kasım 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 56,3506 TL
Satış (TL): 56,3853 TL
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 50,2134 TL
Satış (TL): 50,2449 TL