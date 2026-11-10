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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 08:55
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 08:55

10 Kasım 2026 neden siren çalıyor? Sirenler kaç dakika çalıyor?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybetti. Her yıl bu tarih, Atatürk'ü anma etkinlikleriyle karşılanırken saat 09.05'te sirenler çalıyor ve vatandaşlar saygı duruşunda bulunuyor. Peki, 10 Kasım 2026 neden siren çalıyor? Sirenler kaç dakika çalıyor? Siren sesinin anlamı nedir?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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10 Kasım 2026 neden siren çalıyor? Sirenler kaç dakika çalıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 08:55
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 08:55

'nin kurucusu 'ün vefatının 88. yıl dönümü olan 2026'da, Türkiye genelinde anma törenleri düzenlenecek. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te siren sesleri duyulacak ve vatandaşlar bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak. Atatürk'ü Anma Günü kapsamında gerçekleştirilen bu uygulama, milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, 10 Kasım'da sirenler neden çalıyor? Siren sesinin anlamı nedir?

HABERİN ÖZETİ

10 Kasım 2026 neden siren çalıyor? Sirenler kaç dakika çalıyor?

Bilgi Okunma süresi 7 saniyeye düşürüldü.
10 Kasım 2026 Atatürk'ü Anma Günü'nde saat 09.05'te Türkiye genelinde sirenler çalacak. Peki, 10 Kasım'da sirenler neden çalıyor, siren sesinin anlamı nedir? İşte merak edilenler.
Bilgi Okunma süresi 7 saniyeye düşürüldü.

10 KASIM 2026 NEDEN SİREN ÇALIYOR?

10 Kasım'da sirenlerin çalmasının nedeni, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'te anma ve saygı duruşu gerçekleştirilmesidir.

10 Kasım 2026 neden siren çalıyor? Sirenler kaç dakika çalıyor?

Her yıl 10 Kasım'da saat 09.05'te belediye binaları, okullar, resmi kurumlar ve çeşitli idari birimlerin hoparlörlerinden siren sesleri yükseliyor. Sirenlerin çalmasıyla birlikte vatandaşlar, Atatürk'ün anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuyor.

10 Kasım 2026 neden siren çalıyor? Sirenler kaç dakika çalıyor?

Bu uygulama, Atatürk'e duyulan sevgi, saygı ve minnetin ifade edilmesinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun hatırasını yaşatmayı amaçlıyor.

10 KASIM SİREN SESİNİN ANLAMI NEDİR?

10 Kasım'da saat 09.05'te çalan sirenler, Atatürk'ün vefat ettiği anı simgeliyor. Diğer zamanlarda acil durum, güvenlik veya afet uyarısı amacıyla kullanılan sirenler, 10 Kasım'da farklı bir anlam taşıyor.

10 Kasım 2026 neden siren çalıyor? Sirenler kaç dakika çalıyor?

Atatürk'ü Anma Günü'nde siren sesi, toplumun ortak hafızasında yer alan önemli bir anma sembolü olarak kabul ediliyor. Sirenlerin duyulmasıyla birlikte Türkiye genelinde vatandaşlar, Atatürk'ün hatırasına saygı göstermek için saygı duruşuna geçiyor.

10 KASIM'DA SİREN KAÇ DAKİKA ÇALIYOR?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde saat 09.05'te sirenler çalıyor. Sirenlerin ardından vatandaşlar bir dakikalık saygı duruşunda bulunuyor. Anma törenlerinde Atatürk'ün hayatı, Cumhuriyet'in kuruluş süreci ve Türkiye'ye kazandırdığı değerler de hatırlanıyor.

10 Kasım 2026 neden siren çalıyor? Sirenler kaç dakika çalıyor?

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ'NÜN ANLAM VE ÖNEMİ

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 1938 yılında hayatını kaybettiği tarih olması nedeniyle Atatürk'ü Anma Günü olarak kabul ediliyor. Her yıl 10-16 Kasım tarihleri arasında Atatürk Haftası kapsamında çeşitli anma etkinlikleri düzenleniyor.

Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde Türkiye genelinde okullarda, resmi kurumlarda ve 'de törenler gerçekleştiriliyor. Saat 09.05'te yapılan saygı duruşu ve bayrakların yarıya indirilmesi, anma etkinliklerinin önemli unsurları arasında yer alıyor.

10 Kasım, Atatürk'ün Türk milletine kazandırdığı bağımsızlık, Cumhuriyet ve çağdaşlaşma değerlerinin hatırlanması açısından büyük önem taşıyor.

ETİKETLER
#10 Kasım
#anıtkabir
#gazi mustafa kemal atatürk
#Atatürk'ü Anma Günü
#Türkiye Cumhuriyeti
#Gündem
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