Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü olan 10 Kasım 2026'da, Türkiye genelinde anma törenleri düzenlenecek. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te siren sesleri duyulacak ve vatandaşlar bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak. Atatürk'ü Anma Günü kapsamında gerçekleştirilen bu uygulama, milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, 10 Kasım'da sirenler neden çalıyor? Siren sesinin anlamı nedir?

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HABERİN ÖZETİ 10 Kasım 2026 neden siren çalıyor? Sirenler kaç dakika çalıyor? 10 Kasım 2026 Atatürk'ü Anma Günü'nde saat 09.05'te Türkiye genelinde sirenler çalacak. Peki, 10 Kasım'da sirenler neden çalıyor, siren sesinin anlamı nedir? İşte merak edilenler.

10 KASIM 2026 NEDEN SİREN ÇALIYOR?

10 Kasım'da sirenlerin çalmasının nedeni, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'te anma ve saygı duruşu gerçekleştirilmesidir.

Her yıl 10 Kasım'da saat 09.05'te belediye binaları, okullar, resmi kurumlar ve çeşitli idari birimlerin hoparlörlerinden siren sesleri yükseliyor. Sirenlerin çalmasıyla birlikte vatandaşlar, Atatürk'ün anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuyor.

Bu uygulama, Atatürk'e duyulan sevgi, saygı ve minnetin ifade edilmesinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun hatırasını yaşatmayı amaçlıyor.

10 KASIM SİREN SESİNİN ANLAMI NEDİR?

10 Kasım'da saat 09.05'te çalan sirenler, Atatürk'ün vefat ettiği anı simgeliyor. Diğer zamanlarda acil durum, güvenlik veya afet uyarısı amacıyla kullanılan sirenler, 10 Kasım'da farklı bir anlam taşıyor.

Atatürk'ü Anma Günü'nde siren sesi, toplumun ortak hafızasında yer alan önemli bir anma sembolü olarak kabul ediliyor. Sirenlerin duyulmasıyla birlikte Türkiye genelinde vatandaşlar, Atatürk'ün hatırasına saygı göstermek için saygı duruşuna geçiyor.

10 KASIM'DA SİREN KAÇ DAKİKA ÇALIYOR?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde saat 09.05'te sirenler çalıyor. Sirenlerin ardından vatandaşlar bir dakikalık saygı duruşunda bulunuyor. Anma törenlerinde Atatürk'ün hayatı, Cumhuriyet'in kuruluş süreci ve Türkiye'ye kazandırdığı değerler de hatırlanıyor.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ'NÜN ANLAM VE ÖNEMİ

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 1938 yılında hayatını kaybettiği tarih olması nedeniyle Atatürk'ü Anma Günü olarak kabul ediliyor. Her yıl 10-16 Kasım tarihleri arasında Atatürk Haftası kapsamında çeşitli anma etkinlikleri düzenleniyor.

Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde Türkiye genelinde okullarda, resmi kurumlarda ve Anıtkabir'de törenler gerçekleştiriliyor. Saat 09.05'te yapılan saygı duruşu ve bayrakların yarıya indirilmesi, anma etkinliklerinin önemli unsurları arasında yer alıyor.

10 Kasım, Atatürk'ün Türk milletine kazandırdığı bağımsızlık, Cumhuriyet ve çağdaşlaşma değerlerinin hatırlanması açısından büyük önem taşıyor.