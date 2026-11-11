ABD'nin Güney Carolina eyaletinde kayıp olan bebek, toprak altına gömülü halde bulundu. Konuya ilişkin açıklama yapan Lexington County Şerifi Jay Koon, Koah Sharpe isimli 11 aylık bebeğin ormanlık alanda bir köpek kafesi içerisinde havluya sarılı halde sığ bir çukura gömülü olarak bulunduğunu ifade etti.

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HABERİN ÖZETİ ABD’de kan donduran olay: 11 aylık bebeği köpek kafesine koyup toprağa gömdüler ABD'nin Güney Carolina eyaletinde kaybolan 11 aylık bebek Koah Sharpe, ormanlık alanda köpek kafesi içerisinde toprağa gömülü halde canlı bulundu. 11 aylık Koah Sharpe, bir köpek kafesinde havluya sarılı halde sığ bir çukurda ağlar ve hayatta kalmaya çalışır vaziyette bulundu. Bebeğin yaklaşık 24 saat boyunca toprak altında kaldığı düşünülüyor. Arama ekipleri, bebeği babasının evinden yaklaşık 45 metre uzaklıktaki ormanlık alanda yakın zamanda kazılmış toprakları fark ederek buldu. Annesi dışarı çıkarken bebeği babasına bırakmıştı ve bebek pazartesi günü kaybolmuştu. Bebeğin babası Michael Comer, pazartesi gecesi hırsızlık ve polise mukavemet suçlamalarıyla tutuklandı. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

24 SAAT BOYUNCA TOPRAK ALTINDA KALDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Koon, bebeğin yaklaşık 24 saat boyunca toprak altında gömülü kaldığını düşündüklerini ifade ederek, "Birkaç dakika önce 11 aylık küçük Koah'yı gömülmüş ve ağlar halde hayata tutunmaya çalışırken bulduk" dedi.

BEBEĞİN BABASI FARKLI SUÇLARDAN TUTUKLU

Koon, bebeğin babası Michael Comer'ın pazartesi gecesi hırsızlık ve polise mukavemet suçlamalarıyla tutuklandığını belirtti. Şerif, başka suçlamaların yöneltilip yöneltilmeyeceğinin belirlenmesi için savcılıkla birlikte çalıştıklarını ifade etti.

ANNESİ, BEBEĞİ BABASINA BIRAKMIŞ

Koon, annenin bebeği dışarı çıktığı sırada babasına bıraktığını ve pazartesi günü kaybolduğunu belirterek, bebeğin kayıp olduğunun bildirilmesi üzerine yetkililerin geniş çaplı arama çalışması başlattığını aktardı. Koon, arama ekibinin Comer'ın babasının evinden yaklaşık 45 metre uzaklıktaki ormanlık alanda yakın zamanda kazılmış toprakları fark etmesi üzerine bebeğin bulunduğunu söyledi.

Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.