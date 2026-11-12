Asgari ücret zammı değişti: Murat Bal canlı yayında yüzde 25,5 formülünü açıkladı

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İstanbul
2027 asgari ücret zammına ilişkin beklentiler şekilleniyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal, canlı yayında yüzde 25,5 zam senaryosunu açıkladı. Bu oran gerçekleşirse asgari ücretin 35 bin 250 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Bal, yüzde 35 zam ihtimalini ve Temmuz ayında ara zam beklentisini de değerlendirdi.
Asgari ücret görüşmelerinin yılın sonuna doğru başlaması beklenirken, zam oranına ilişkin farklı senaryolar da gündeme gelmeye başladı. Geçen yıl asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını hatırlatan Murat Bal, bu yıl da hedeflenen enflasyon ile gerçekleşen enflasyon arasında bir oran belirlenebileceğini ifade etti.
Bal, 2027 yılı için hedeflenen enflasyonun yüzde 21, gerçekleşmesi beklenen enflasyonun ise yüzde 29,5-30 seviyesinde olduğunu belirterek, bu oranlara göre farklı hesaplamalar yaptı. Hedeflenen enflasyon üzerinden yüzde 21 zam yapılması halinde 28 bin 75 lira olan net asgari ücretin 33 bin 971 liraya yükseleceğini kaydetti. Yüzde 30 zam senaryosunda ise net asgari ücretin 36 bin 498 liraya ulaşacağını aktardı.
Geçen yılki uygulamanın tekrarlanması ve hedeflenen enflasyon ile gerçekleşmesi beklenen enflasyonun ortalamasının alınması durumunda yüzde 25,5 zam oranının ortaya çıkacağını belirten Bal, bu senaryoda net asgari ücretin 35 bin 250 lira seviyesine ulaşabileceğini söyledi.
Bal, yüzde 28 ve yüzde 30 zam oranları arasında önemli bir fark bulunmadığını, ancak yüzde 35'lik artışın psikolojik bir eşiğe işaret edeceğini ifade etti.
Hükümetin öncelikli gündeminin enflasyonla mücadele olduğunu vurgulayan Bal, yüzde 35'lik bir zammın ekonomik programın hedefleriyle örtüşmeyeceğini ve bu nedenle böyle bir artışın mümkün görünmediğini dile getirdi.
Asgari ücret artışlarının enflasyon üzerinde de etkili olduğunu belirten Bal, Merkez Bankası'nın geçmiş çalışmalarında asgari ücretteki her 10 puanlık artışın enflasyonu doğrudan 1 puan artırdığına ilişkin değerlendirmeler bulunduğunu söyledi.
Bu etkinin çalışanların enflasyon karşısında korunmaması gerektiği anlamına gelmediğini vurgulayan Bal, hiçbir maaşın açlık sınırının altında kalmaması gerektiğini ifade etti. Açlık sınırının 38 bin lira seviyesinde olduğunu belirten Bal, asgari ücretin 34 bin, 36 bin veya 37 bin liraya yaklaşıp yaklaşmayacağının tartışıldığını kaydetti.
Asgari ücret görüşmelerinde işçi ve işveren taraflarının farklı oranlarla masaya oturabileceğini belirten Bal, işçi tarafının pazarlığa yüzde 40 seviyelerinden başlayabileceğini, böylece yüzde 35'e çekilebilmek için bir pazarlık alanı oluşturulabileceğini söyledi.
Görüşmelerin aralık ayının ilk haftasında başlamasının beklendiğini hatırlatan Bal, Türk-İş'in geçen yıl masanın yapısına itiraz ederek toplantılara katılmama yönünde açıklama yaptığını, Hak-İş'in de bu tutuma destek verdiğini belirtti.
Bal, işçi tarafının sonuç ne olursa olsun masada bulunması ve çalışanların hakları için mücadele etmesi gerektiğini ifade etti.
Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmasını beklemediğini de açıklayan Bal, geçmiş yıllardaki uygulamalara dikkat çekti. Son beş yılda yalnızca iki kez ara zam yapıldığını belirten Bal, bu dönemlerde enflasyonun yüzde 50'nin, hatta yüzde 60'ın üzerinde olduğunu söyledi.
Daha önceki yıllarda yüksek enflasyon nedeniyle yıl ortasında maaş güncellemesi yapılabileceğini düşündüğünü ve bunu savunduğunu belirten Bal, son iki yılda enflasyon yüzde 20-30 seviyelerinde olmasına rağmen ara zam uygulanmadığını hatırlattı.
Bal, 2027 yılı için yüzde 20'li seviyelerde enflasyon hedefi belirleyen hükümetin temmuz ayında yeniden ara zam uygulamasına gitmesini beklemediğini ifade etti.