Asgari ücret zammı değişti: Murat Bal canlı yayında yüzde 25,5 formülünü açıkladı

Bal, 2027 yılı için hedeflenen enflasyonun yüzde 21, gerçekleşmesi beklenen enflasyonun ise yüzde 29,5-30 seviyesinde olduğunu belirterek, bu oranlara göre farklı hesaplamalar yaptı. Hedeflenen enflasyon üzerinden yüzde 21 zam yapılması halinde 28 bin 75 lira olan net asgari ücretin 33 bin 971 liraya yükseleceğini kaydetti. Yüzde 30 zam senaryosunda ise net asgari ücretin 36 bin 498 liraya ulaşacağını aktardı.

