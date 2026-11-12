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 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
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GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 17:00
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GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 17:11

AK Partili Güler’den Şahap Kavcıoğlu’nun istifasına ilişkin açıklama: Biz bu konuda hassasız

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Grup Başkanlığı fuaye alanında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Güler, gazetecilerin (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevden affını istemesine ilişkin “Benim özel bir bilgim yok, gerekçesini de bilmiyorum. Biz bu konuda hassasız.” ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 17:11

AK Parti Grup Başkanı , Grup Başkanlığı fuaye alanında bazın toplantısı düzenlendi. Tasfiye süreçlerinden, GSS borçlarına kadar birçok konuya değinen Güler, gazetecilerin sorusuna da cevap verdi.

HABERİN ÖZETİ

AK Partili Güler’den Şahap Kavcıoğlu’nun istifasına ilişkin açıklama: Biz bu konuda hassasız

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlediği basın toplantısında BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevden affını istemesine ve sermaye piyasalarında yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Abdullah Güler, Şahap Kavcıoğlu'nun hangi gerekçeyle ve neden görevden affını istediği konusunda özel bir bilgisinin olmadığını ve kendisinin bunu ilerleyen süreçte açıklayabileceğini belirtti.
Sermaye piyasalarında yaşanan olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir soruşturma yürüttüğü ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütülen Koordinasyon Kurulu'nun, olayların tekrarlanmaması ve sorumluların ağır cezalara çarptırılması için çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü aktarıldı.
Güler, basın toplantısında tasfiye süreçlerinden GSS borçlarına kadar birçok konuya da değindi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
AK Partili Güler’den Şahap Kavcıoğlu’nun istifasına ilişkin açıklama: Biz bu konuda hassasız

“BU KONUDA HASSASIZ”

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu () Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "görevden affını istemesi" ile ilgili soruyu cevaplayan Güler "Hangi gerekçeyle ve neden yaptığı konusunda bir bilgim yok. Dolayısıyla ilerleyen zaman dilimi içerisinde kendisi bunu izah edebilir, açıklayabilir. Benim özel bir bilgim yok, gerekçesini de bilmiyorum. Biz bu konuda hassasız. Sermaye piyasalarında yaşanan bu olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız 'ın başkanlığında yürütülen Koordinasyon Kurulu tam bir kararlılık, ciddiyet, bu olayların bir daha yaşanmaması ve yapacak kişilerin de ağır cezalara ve yaptırımlara uğraması konusunda çalışmalarını titizlikle yürütüyorlar" ifadelerini kullandı.

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