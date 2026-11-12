AK Partili Güler’den Şahap Kavcıoğlu’nun istifasına ilişkin açıklama: Biz bu konuda hassasız

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İstanbul
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Grup Başkanlığı fuaye alanında bazın toplantısı düzenlendi. Tasfiye süreçlerinden, GSS borçlarına kadar birçok konuya değinen Güler, gazetecilerin Şahap Kavcıoğlu sorusuna da cevap verdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "görevden affını istemesi" ile ilgili soruyu cevaplayan Güler "Hangi gerekçeyle ve neden yaptığı konusunda bir bilgim yok. Dolayısıyla ilerleyen zaman dilimi içerisinde kendisi bunu izah edebilir, açıklayabilir. Benim özel bir bilgim yok, gerekçesini de bilmiyorum. Biz bu konuda hassasız. Sermaye piyasalarında yaşanan bu olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yürütülen Koordinasyon Kurulu tam bir kararlılık, ciddiyet, bu olayların bir daha yaşanmaması ve yapacak kişilerin de ağır cezalara ve yaptırımlara uğraması konusunda çalışmalarını titizlikle yürütüyorlar" ifadelerini kullandı.