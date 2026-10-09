Fon tasfiyesi kanun teklifi Meclis'e sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Fon tasfiyesi kanun teklifi Meclis'te! AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den önemli açıklamalar Fon tasfiyesi kanun teklifi Meclis'te görüşülüyor ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bu konuda açıklamalarda bulunuyor. Fon tasfiyesi kanun teklifi Meclis'te. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklamalarda bulunuyor.

MERKEZ BANKASI REZEVRLERİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Tarihimizin en yüksek Eylül ayı ihracatına da ulaşmış olduk. Böylelikle 2026 yılının 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya da imza atılmış oldu. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise 287.3 milyar dolarla bugüne kadar ki en yüksek seviyesine de çıkmış oldu. Bölgemizdeki savaş ortamı ve küresel enerji fiyatlarındaki baskılara rağmen cari açığımız milli gelire oranı %2.6 seviyesinde dengelenmiştir. Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinin meydana getirdiği olumsuzluklar ve bunun neticesinde mevcut bugüne kadar harcadığımız 100 milyar dolar civarındaki harcamayı da dikkat aldığımızda 2026 yılı itibariyle baktığımızda bu harcamalara rağmen bütçe açığımızın milli gelire oranı da %3 civarındadır. Merkez Bankamızın rezervleri de dış stoklara karşı tam bir emniyet sağlarken bankacılık sektörümüzde yüksek sermaye yeterlilik oranlarıyla dünya standartlarında son derece güvenli ve güçlü bir yapıyı da sergilemektedir. Sermaye piyasalarında da herhangi bir olumsuz durum söz konusu olmamaktadır.

FON PİYASASI BELİRLİ SINIRDA YAŞANDI

Hukukun üstünlüğü temel önceliklerimiz arasındadır. Sermaye piyasası kurulunun 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında yaşanan olağan dışı durumun yatırımcıların ortak menfaatini gözeten adil ve şeffaf bir yöntemle çözüme kavuşturması amacıyla özel bir kanunu düzenlemeyi hazırlamış olduk. Sermaye piyasası kurulunun 17 Eylül 2026 tarihinde müdahalede bulunduğu fonlar piyasalarımızın genel resmini asla göstermemektedir. Nitekim rakamlar da bunu açıkça ortaya koymaktadır. Tasfiyedeki fonların toplam portföy büyüklüğü hane halkımızın finansal varlıklarının yalnızca sadece %2.4'üne tekabül etmektedir. Yine tasfiye halindeki 131 fon sistemimizdeki toplam fon sayısının yalnızca %4.6'sını oluşturmaktadır. Yani sorun fon piyasasının belirli ve sınırlı bir alanında yaşanmıştır. Ama bu demek değildir ki buna sessiz kalacağız, görmemezlikten geleceğiz veya sessizce izleyeceğiz gibi bir durum asla da söz konusu değildir.

ÖZEL KANUNİ ÇERÇEVE

Tam tersi üstüne gideceğiz, kararlılıkla mücadele edeceğiz, bu virüsü bünyeden söküp atacağız. İşte bu teklifimizle tam da bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Ve bu hastalıklı unsurları özellikle sermaye piyasasına bu manada farklı bir etkisini de ortadan kaldırmak ve tasfiye etmek için de önemli bir adım olacaktır. Meclis başkanlığına sunduğumuz kanun teklifimizde piyasalarımızın sağlam gövdesini korumak, sermaye piyasalarımızı her türlü riskten arındırarak yoluna çok daha güvenli ve çok daha olumlu havada devam etmesini arzu ediyoruz. Biliyoruz ki sermaye piyasası kurulumuzun 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla tasfiyesine karar verilen bu fonlarda yaşanan olağan dışı gelişmeler klasik tasfiye usullerinin ötesinde hak sahiplerini gözeten adil ve şeffaf özel bir kanuni çerçeveyi zorunlu kılmıştır.

GEÇİCİ İSTİSNAİ DÜZENLEME

Bu kanun teklifi sermaye piyasalarımız için genel veya sürekli bir tasfiye rejimi getirmemektedir. Yalnızca sermaye piyasası kurulunun 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarından bu kanunun yayınlı tarihinde tasfiyesi tamamlanmamış olan fonlara özgü geçici istisnai bir düzenlemedir. Gerek bu kanun teklifimizde gerekse de daha sonra sermaye piyasasının alacağı kararlarda ne hazineden bir katkı ne de bir kaynağı ne de bir kamu kaynağı asla bu süreçte kullanılmayacaktır.

Değerli basın mensupları, kanun teklifimizin birinci maddesiyle beraber amaç ve kapsam ve tanımlar bölümünde bunların ne manaya geldiği, hedefin ne olduğu çok açık bir şekilde yazılmıştır. Geçici bir hüviyet arz ettiği ve sermaye piyasası kurulunun 17 Eylül tarihinde almış olduğu kararlar çerçebesinde bir tasfiye sürecinin yapılacağı ifade edilmiştir. Tanımlar bölümünde belli başlıklı kavramlar kullandık. Bu kavramlarla beraber uygulamayı gerçekleştireceğiz. Özellikle üçüncü madde anlamında tasfiye iş ve işlemlerini sermaye piyasası kurulumuzun sıkı gözetim ve denetiminde olmasını arzu ediyoruz.

EN FAZLA 1 MİLYON LİRA ARA ÖDEME

Merkezi kayıt kuruluşu, Takas bank, saklama ve dağıtım kurumlarının kayıtlarını birbiriyle mutabık hale getirerek her bir fonun gerçek mal varlığını ve gerçek hak sahiplerini tek tek ve şeffaf bir şekilde belirliyoruz. Dördüncü maddemizde açıkça ifade dediği gibi yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen bir milyon TL ara ödeme imkanı da sağlıyoruz. Bir diğer öden düzenleme fon varlıklarının tamamının henüz nakde dönüştürülmediği aşamada yatırımcılarımıza ara ödeme yapılabilmesinin önünü açıyoruz. Teklifte fon pay sahibinin fiili nakit giriş ve çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı üzerinden belirlenen koşullarla kişi başına en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilmesi öngörülmektedir. Bu tutar herkese koşulsuz veya peşin ödülecek bir meblağ ya da nihai tazminat vaadi değildir.

Teklifimizle gerçeğe aykırı değerler üzerinden fonlardan çıkış yaparak olağan piyasa koşullarının üzerinde getiri elde edenlerin ve fiyatı gerçeğe aykırı oluşmuş paylardan olağan dışı kazanç sağlayanların objektif emsal getiriyi aşan tutarlarını ise gönüllülük esasına göre iade edebilmelerine de imkan tanıyoruz.

Fonun kurucusu Portföy yönetim şirketinin sorumluluğu esas alınmakta tahsilin ondan sağlamadığı durumlarda da sorumluluğu belirlenen diğer gerçek ve tüzel kişilere de başvurma imkanı getiriyoruz. Sermaye piyasası kurulu tarafından tespit edilen tutarların takibi ve tahsili tasarruf ve mevduat sıkarta fonu tarafından yürütülecek ve alacaklarına 6183 sayılı kanunun hükümleri uygulanacaktır. Altıncı maddemizde el konulan ve müsaade edilen mal varlıkların doğrudan fonlara iadesi imkanı getiriyoruz.

Sermaye piyasası kanununda 63-62 sayılı kanunda yer alan piyasa dolandırıcılığı veya bilgi suistimalı gibi fiilleri işleyen veya bu fiilleri işleyenlerle birlikte hareket ettiği tespit edilen kişi ve kurumları bu makarizmanın tamamen dışında tutuyoruz. Kanun teklifimiz ile mevcut sermaye piyasalarımıza ekonomimize ve hak sahibi olan vatandaşlarımıza bir güvence oluşturmuş oluyoruz.

ÜMİT ÖZLALE'YE TEPKİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Yeni Partili Ümit Özlale ile ilgili ''Bakanlarımıza iftira attı'' dedi.

Abdullah Güler şöyle devam etti:

Onun da bu fon piyasalarında manipülasyon yaptığına dair isminin olduğuna dair bilgi çıkmıştı.