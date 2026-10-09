Fon soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade verecek: Gazeteci Murat Ağırel adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.

MURAT AĞIREL İFADE VERECEK

Soruşturma kapsamında Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alınmış emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Gazeteci Murat Ağırel ise ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.