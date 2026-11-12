Meclis'e sunulan teklifte fon detayı: Görevli banka personeline yasal dokunulmazlık

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İstanbul
AK Parti, 15 maddeden oluşan torba kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklifte, 1 Ocak 2017 öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının tamamen silinmesi ve iki bankaya hukuki güvence sağlanması öngörülüyor.
Meclis'e sunulan düzenlemeye göre, 1 Ocak 2017 tarihinden önceki döneme ait Genel Sağlık Sigortası prim borçları tümüyle silinecek.
Teklifte, olağanüstü fon tasfiyesi sürecini yürüten Ziraat Bankası ve İş Bankası ile bu bankaların personeline mali, idari ve hukuki sorumsuzluk tanınması da yer alıyor.
Düzenlemenin gerekçesinde, söz konusu bankaların normal görev alanlarında bulunmayan fon tasfiyesi işlemlerini kanun gereği üstlendikleri belirtilerek bu nedenle hukuki güvence sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.
Sermaye piyasalarında güveni artıracak, hukuki belirlilik ve şeffaflığı güçlendirecek manada kanun hazırlıklarında devam ettiklerini söyleyen Güler, "Bu kapsamda görevlendirdiğimiz milletvekilleri ile beraber bu teklifi yakın bir zamanda bitirip Meclis Başkanlığımızı sunmayı arzu ediyoruz. Tasfiye süreçlerinde hukuki güvence maddesi getiriyoruz. Bu ödemelerin yani 17 Eylül tarihinden itibaren alınan kararların ve bu kanun kapsamında yapılan ödemelerin ve devir işlemlerinin daha hızlı, şeffaf ve hiçbir tereddüte mahal bırakmadan yürütülmesi amacıyla bir teklif sunuyoruz. Asli görev alanları olmamasına rağmen kanunla kendilerine tevdi edilen bu olağanüstü tasfiye ve devir süreçlerini büyük bir özveriyle yürüten bankaların ve çalışanlarının ve bu süreçte işlem tesis eden personelin hakkının korunmasını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda söz konusu işlemleri yürüten, iş ve işlemlerden kaynaklı olarak banka ve personele mali ve idari sorumsuzluk getiriyoruz. Konusu suç teşkil edilen başlıklar ise istisnadır. Yani suça karışan veya suç teşkil eden durumlarda yargı görevini yapacaktır" dedi.