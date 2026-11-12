AK Parti, 15 maddeden oluşan torba kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklifte, 1 Ocak 2017 öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının tamamen silinmesi ve iki bankaya hukuki güvence sağlanması öngörülüyor.

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HABERİN ÖZETİ Meclis'e sunulan teklifte fon detayı: Görevli banka personeline yasal dokunulmazlık AK Parti, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesini ve iki bankaya hukuki güvence sağlanmasını içeren 15 maddelik bir kanun teklifini TBMM'ye sundu. 1 Ocak 2017 öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları tamamen silinecek. Teklif, olağanüstü fon tasfiyesi sürecini yürüten Ziraat Bankası ve İş Bankası ile bu bankaların personeline mali, idari ve hukuki sorumsuzluk tanınmasını öngörüyor. Bankalara hukuki güvence sağlanmasının gerekçesi, normal görev alanlarında bulunmayan fon tasfiyesi işlemlerini kanun gereği üstlenmeleri olarak belirtildi.

GSS PRİM BORÇLARI SİLİNECEK

Meclis'e sunulan düzenlemeye göre, 1 Ocak 2017 tarihinden önceki döneme ait Genel Sağlık Sigortası prim borçları tümüyle silinecek.

İKİ BANKAYA HUKUKİ GÜVENCE

Teklifte, olağanüstü fon tasfiyesi sürecini yürüten Ziraat Bankası ve İş Bankası ile bu bankaların personeline mali, idari ve hukuki sorumsuzluk tanınması da yer alıyor.

Düzenlemenin gerekçesinde, söz konusu bankaların normal görev alanlarında bulunmayan fon tasfiyesi işlemlerini kanun gereği üstlendikleri belirtilerek bu nedenle hukuki güvence sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

"TASFİYE SÜREÇLERİNDE HUKUKİ GÜVENCE MADDESİ GETİRİYORUZ"

Sermaye piyasalarında güveni artıracak, hukuki belirlilik ve şeffaflığı güçlendirecek manada kanun hazırlıklarında devam ettiklerini söyleyen Güler, "Bu kapsamda görevlendirdiğimiz milletvekilleri ile beraber bu teklifi yakın bir zamanda bitirip Meclis Başkanlığımızı sunmayı arzu ediyoruz. Tasfiye süreçlerinde hukuki güvence maddesi getiriyoruz. Bu ödemelerin yani 17 Eylül tarihinden itibaren alınan kararların ve bu kanun kapsamında yapılan ödemelerin ve devir işlemlerinin daha hızlı, şeffaf ve hiçbir tereddüte mahal bırakmadan yürütülmesi amacıyla bir teklif sunuyoruz. Asli görev alanları olmamasına rağmen kanunla kendilerine tevdi edilen bu olağanüstü tasfiye ve devir süreçlerini büyük bir özveriyle yürüten bankaların ve çalışanlarının ve bu süreçte işlem tesis eden personelin hakkının korunmasını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda söz konusu işlemleri yürüten, iş ve işlemlerden kaynaklı olarak banka ve personele mali ve idari sorumsuzluk getiriyoruz. Konusu suç teşkil edilen başlıklar ise istisnadır. Yani suça karışan veya suç teşkil eden durumlarda yargı görevini yapacaktır" dedi.