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13 Kasım 2026 döviz kurları | Dolar ve euro güne yükselişle başladı

KAYNAK:
Özge Sönmez
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GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 07:18
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GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 07:18
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dolar ve euro ne kadar

Döviz piyasasında haftanın son işlem günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar ve euro günü yükselişle açtı. İşte 13 Kasım 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...

 

2
dolar

DOLAR NE KADAR?

Alış (TL): 50,3643 TL

Satış (TL): 50,3809 TL

3
euro ne kadar?

EURO NE KADAR?

Alış (TL): 55,725TL

Satış (TL): 55,7522 TL 

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