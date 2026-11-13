13 Kasım 2026 döviz kurları | Dolar ve euro güne yükselişle başladı

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İstanbul
Döviz piyasasında haftanın son işlem günü hareketli başladı. Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar ve euro günü yükselişle açtı. İşte 13 Kasım 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 50,3643 TL
Satış (TL): 50,3809 TL
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 55,725TL
Satış (TL): 55,7522 TL