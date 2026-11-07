Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Suriyeli diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, ortak çıkarların gerekli kılması halinde Suudi Arabistan ile işbirliğinin karşılıklı savunma anlaşmasına dönüşebileceği veya Suriye’nin Mekke İttifakı‘na katılımını kapsayacak şekilde genişleyebileceği belirtildi. Kaynaklar ayrıca, Suriye'nin Yemen'e asker göndereceği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

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HABERİN ÖZETİ Suriye'den Mekke İttifakı mesajı: Ortak çıkarlar gerektirirse katılabiliriz Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye ve Suudi Arabistan arasındaki askeri işbirliğinin karşılıklı savunma anlaşmasına veya Mekke İttifakı'na katılımı kapsayacak şekilde genişleyebileceğini belirtirken, Yemen'e asker gönderileceği iddialarını yalanladı. Suriye ve Suudi Arabistan arasındaki işbirliği, ortak çıkarlar gerektirmesi halinde karşılıklı savunma anlaşmasına dönüşebilir. İşbirliği, Suriye'nin Mekke İttifakı'na katılımını kapsayacak şekilde genişleyebilir. Suriye ile Suudi Arabistan arasındaki mevcut askeri anlaşmalar eğitim, deneyim paylaşımı ve askeri danışmanlık kapsamında yürütülüyor. Suudi Arabistan'dan Suriye'ye koordinasyon ziyaretleri gelecek ay başlayacak. Suriye askerlerinin Yemen'e gönderileceği iddiaları asılsız olarak nitelendirildi. Suriye'nin önceliğinin iç güvenlik, yeniden imar ve ekonomik toparlanma olduğu vurgulandı.

MEKKE İTTİFAKI'NA KATILIMINI KAPSAYACAK ŞEKİLDE İTTİFAK GENİŞLEYEBİLİR

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye ile Suudi Arabistan arasında askeri eğitim ve danışmanlık alanında yapılan anlaşmalara ilişkin bir haber yayımladı. Suriye diplomatik kaynaklarına dayandırılan haberde, Suudi Arabistan ile mevcut askeri anlaşmaların her iki ülkenin ulusal çıkarlarına hizmet edecek şekilde eğitim, deneyim paylaşımı ve askeri danışmanlık kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Askeri kuvvetlerin eğitilmesi ve kapasitelerinin geliştirilmesine odaklanan anlaşmalar çerçevesinde Suudi Arabistan’dan Suriye’ye koordinasyon ziyaretlerinin gelecek ay başlayacağı bildirildi. Kaynaklar, ortak çıkarların böyle bir durumu gerekli kılması halinde taraflar arasındaki işbirliğinin gelecekte karşılıklı savunma anlaşmasına dönüşebileceğini veya Suriye’nin Mekke İttifakı‘na katılımını kapsayacak şekilde genişleyebileceğini açıkladı.

Öte yandan, Suriye askerlerinin Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasında süren çatışmaya müdahale kapsamında Yemen'e gönderileceği iddialarının asılsız olduğu kaydedildi. Kaynaklar, ülkenin önceliğinin iç güvenlik, yeniden imar ve ekonomik toparlanma olduğunu vurguladı.