Küresel piyasalarda altın yatırımcısının alışık olmadığı bir tablo yaşanıyor. Ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde güvenli liman olarak görülen altın, bu kez hisse senetleriyle birlikte değer kaybediyor. Ocak ayında ons başına 5 bin 595 dolarla tarihi zirvesine ulaşan değerli metal, çarşamba günü 3 bin 742 dolara kadar gerileyerek Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Financial Times'ın haberine göre altın, ocak ayındaki rekorundan bu yana değerinin yaklaşık üçte birini kaybetti. Wall Street endekslerinin ekim ayı başında zirveye ulaşmasının ardından altındaki düşüş yüzde 10'u bulurken teknoloji hisselerinde de sert satışlar yaşandı. Bu tablo, özellikle yüksek enflasyona, artan kamu borçlarına ve hisse piyasalarındaki dalgalanmalara karşı altına yönelen yatırımcıların beklentilerini boşa çıkardı.

ALTIN GÜVENLİ LİMAN ÖZELLİĞİNİ KAYBEDİYOR MU?

Altının hisse senetleriyle aynı yönde hareket etmesi, piyasalarda yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Değerli metalin riskli dönemlerde yatırımcıları koruma işlevinin zayıfladığına yönelik değerlendirmeler öne çıkıyor. Ninety One Portföy Yöneticisi George Cheveley, altının son dönemde güvenli limandan çok riskli varlıklar gibi hareket ettiğine dikkat çekti.

Normal şartlarda küresel ekonomik koşullar kötüleştiğinde altına talebin artmasının beklendiğini belirten Cheveley, piyasadaki son hareketlerin bunun tam tersine işaret ettiğini söyledi.

ANALİSTLERDEN TOPLU SATIŞ UYARISI

Peel Hunt analistleri ise altındaki sert düşüşün arkasında belirgin bir gelişme veya tetikleyici bulunmamasını dikkat çekici buluyor. Analistlere göre petrol fiyatları ile tahvil getirilerindeki gerilemenin normal koşullarda altını desteklemesi gerekiyor. Ancak piyasada bunun tam tersi yaşanıyor. Altının ons fiyatının 3 bin 800 doların altına gerilemesini değerlendiren Peel Hunt, yatırımcıların toplu şekilde pozisyon kapatıyor olabileceğine işaret etti.

Analistler, piyasa algısındaki bozulmanın yıl sonuna doğru satışları daha da hızlandırabileceği konusunda uyardı.

PORTFÖYLERDE ALTININ YERİ SORGULANIYOR

Altındaki düşüş yalnızca fiyatlarla sınırlı bir tartışma yaratmadı. Yatırımcılar, değerli metalin portföylerde üstlendiği rolü de yeniden değerlendirmeye başladı. BMO Genel Müdürü ve Emtia Analisti Helen Amos, bazı yatırımcıların artık altını hisse senedi yatırımlarını dengeleyen bir araç olarak görmediğini söyledi. Amos, görüştüğü bir fon yöneticisinin altının riskli varlıklarla benzer fiyat hareketleri sergilemesi nedeniyle portföy çeşitlendirmesindeki eski işlevini kaybettiğini düşündüğünü aktardı.

Söz konusu fon yöneticisine göre son 12 ayda yaşanan sert fiyat dalgalanmaları, altının güvenli liman özelliğine ilişkin soru işaretlerini daha da büyüttü.

STANDARD CHARTERED: YATIRIMCILAR NAKİT İÇİN ALTIN SATIYOR

Standard Chartered Küresel Emtia Araştırmaları Başkanı Suki Cooper ise altının mevcut piyasa koşullarında iki farklı işlev üstlendiğine dikkat çekti.

Cooper'a göre teknoloji hisselerindeki sert dalgalanmalar ve borsalarda yaşanan düzeltmeler, yatırımcıları nakit arayışına yöneltiyor. Bu süreçte altın, yalnızca yatırım amacıyla tutulan bir varlık olmaktan çıkıp nakit ihtiyacını karşılamak için satılan bir likidite kaynağına da dönüşüyor.