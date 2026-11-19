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UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu, kasım ayı toplantısında milyonlarca İstanbulluyu ve üniversite öğrencilerini ilgilendiren kritik kararlara imza attı. Oy birliğiyle kabul edilen kararla birlikte üniversite öğrenci evlerinin su faturalarında yüzde 50 indirim uygulanması resmileşirken, ekim ayında yaşanan sel felaketinden etkilenen abonelere de erteleme ve taksit kolaylığı getirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane’deki İBB Başkanlık Binası’nda gerçekleştirildi. Oturum kapsamında toplanan İSKİ Genel Kurulu, üniversite öğrenci evlerinin su faturalarına yüzde 50 oranında indirim uygulanmasını öngören teklifi oy birliğiyle kabul etti.
Genel kurulda ayrıca, 13-18 Ekim 2026 tarihleri arasında İstanbul’da meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilendiği kamu kurum ve kuruluşlarınca tespit edilen abonelere yönelik ödeme kolaylığı da onaylandı. Buna göre mağdur aboneler:
Toplantıda İSKİ’nin 2027 yılı hizmet bedeli tarifeleri ve bütçesi de karara bağlandı. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre:
Öte yandan İSKİ’nin 152 milyar 704 milyon liralık 2027 yılı bütçesi de 167 kabul ve 47 ret oyuyla genel kuruldan geçti.