İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu, kasım ayı toplantısında milyonlarca İstanbulluyu ve üniversite öğrencilerini ilgilendiren kritik kararlara imza attı. Oy birliğiyle kabul edilen kararla birlikte üniversite öğrenci evlerinin su faturalarında yüzde 50 indirim uygulanması resmileşirken, ekim ayında yaşanan sel felaketinden etkilenen abonelere de erteleme ve taksit kolaylığı getirildi.

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HABERİN ÖZETİ İSKİ'den öğrencilere güzel haber! Faturalar yüzde 50 düşecek İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu, üniversite öğrenci evlerine su faturalarında yüzde 50 indirim uygulanması ve selden etkilenen abonelere ödeme kolaylığı getirilmesi kararlarını oy birliğiyle kabul etti. Üniversite öğrenci evlerinin su faturalarında yüzde 50 indirim uygulanması resmileşti. Ekim ayındaki sel felaketinden etkilenen abonelere, gecikme zamsız 4 ay erteleme veya vade farksız 6 eşit taksit imkanı tanındı. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre su açma-kapama bedeli 607 TL'ye, vidanjör hizmet bedeli ise 2.533 TL'ye yükselecek. İSKİ'nin 2027 yılı bütçesi 152 milyar 704 milyon lira olarak onaylandı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ EVLERİNE YÜZDE 50 SU İNDİRİMİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane’deki İBB Başkanlık Binası’nda gerçekleştirildi. Oturum kapsamında toplanan İSKİ Genel Kurulu, üniversite öğrenci evlerinin su faturalarına yüzde 50 oranında indirim uygulanmasını öngören teklifi oy birliğiyle kabul etti.

SELDEN ETKİLENEN ABONELERE GECİKME ZAMSIZ ERTELEME VE TAKSİT

Genel kurulda ayrıca, 13-18 Ekim 2026 tarihleri arasında İstanbul’da meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilendiği kamu kurum ve kuruluşlarınca tespit edilen abonelere yönelik ödeme kolaylığı da onaylandı. Buna göre mağdur aboneler:

Ekim dönemine ait ödenmemiş su ve atık su faturalarının son ödeme tarihini gecikme zammı olmadan 4 ay erteleyebilecek .

Taksit seçeneğini tercih eden aboneler ise borçlarını vade farkı uygulanmadan 6 eşit taksitte ödeyebilecek.

2027 HİZMET BEDELLERİ VE BÜTÇE ONAYLANDI

Toplantıda İSKİ’nin 2027 yılı hizmet bedeli tarifeleri ve bütçesi de karara bağlandı. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre:

Su açma-kapama bedeli: Yüzde 19,72 artışla 507 TL'den 607 TL'ye çıkacak.

Vidanjör hizmeti bedeli: Yüzde 40,18 artışla 1.807 TL'den 2.533 TL'ye yükselecek.

Öte yandan İSKİ’nin 152 milyar 704 milyon liralık 2027 yılı bütçesi de 167 kabul ve 47 ret oyuyla genel kuruldan geçti.