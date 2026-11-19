İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde sabah saat 10.30 sularında sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Bu esnada inşaatta bulunan 1 işçi toprak altında kaldı.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul Sultanbeyli'de toprak kayması: 1 kişi hayatını kaybetti Henüz detayları gelmemiş bir son dakika haberi duyuruluyor. Son dakika haberinin detayları gelecek.

TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin arama kurtarma köpeği destekli çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde ise toprak altında kalan 1 işçinin cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.