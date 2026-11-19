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İstanbul
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde sabah saat 10.30 sularında sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Bu esnada inşaatta bulunan 1 işçi toprak altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin arama kurtarma köpeği destekli çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmalar neticesinde ise toprak altında kalan 1 işçinin cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.