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İstanbul
BİM marketlerde yeni haftanın indirimli ürünler listesi açıklandı. 27 Kasım’dan itibaren başlayan indirimlere yüzlerce üründe kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. 2 Katlı Kurabiyelik 279 TL, 6+1 Pasta Servis Seti 459 TL, 3’lü Saklama Kabı Seti 119 TL, 500 ml Kahve Bardağı 25 TL, Cam Saklama Kabı 109 TL, Altın Rimli Çay Tabağı 189 TL, Kelepçeli Kek Kalıbı 379 TL, 3’lü Desenli Cam Su Bardağı 179 TL, Batik Yumak Çeşitleri 159 TL, Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 395 TL, Tek Kişilik Penye Çarşaf 299 TL, Ayak Havlusu 199 TL, Yüz Havlusu 199 TL, El Havlusu 125 TL, Havlu Saç Bonesi 69 TL, Sarı Çizme 299 TL, Seyahat Çantası 249 TL, Baza Kutulu Harç 139 TL, 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 99 TL, 8 Bölmeli Çanta Düzenleyici Askı 129 TL’den raflarda olacak. İşte, BİM 27 Kasım-4 Aralık aktüel ürünler 2026 afişi…
Mega Kutulu Hurç: 159 TL
Baza Kutulu Hurç: 139 TL
Kulplu Pencereli Maxi Hurç: 69 TL
Kulplu Pencereli Mega Hurç: 85 TL
Mega Hurç: 109 TL
Maxi Hurç: 85 TL
Mini Hurç: 65 TL
Kulplu Midi Hurç: 59 TL
Raf Organizer: 89 TL
Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici: 169 TL
4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici: 129 TL
12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici: 59 TL
4 Bölmeli Dolap Düzenleyici: 99 TL
8 Bölmeli Çanta Düzenleyici Askı: 129 TL Favori Batik Yumak (3'lü): 159 TL
Angora Yumak (2'li): 115 TL
Deluxia Yumak (2'li): 115 TL
Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf: 395 TL
Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf: 299 TL
Ayak Havlusu: 199 TL
Yüz Havlusu: 199 TL
El Havlusu: 125 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 279 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 379 TL
Sıvı Geçirmez Yastık Alezi: 95 TL
Termal Tayt (Kadın): 259 TL
Havlu Saç Bonesi: 69 TL
Soket Çorap (Kadın/Erkek, 7'li): 129 TL
Yüksek Bel Külot (Kadın, 2'li): 149 TL
Karma Boxer Çeşitleri (Erkek): 169 TL
Ribanalı Atlet (Kadın): 79 TL
Ev Patiği (Kadın): 69 TL
Desenli Çocuk Külotlu Çorap: 79 TL
Havlu Çorap Çeşitleri (Kadın): 32 TL
Seyahat Çantası: 249 TL
Sarı Çizme: 299 TL
Hobi Seti: 119 TL Karnıyarık Tencere (26 cm): 1.150 TL
Derin Tencere (20 cm): 899 TL
Çelik Sahan Set (14 cm - 16 cm - 18 cm): 1.550 TL
Meyve Bıçağı: 125 TL
Sebze Bıçağı Çeşitleri: 75 TL
Soyacak Çeşitleri: 169 TL
Saklama Kabı (~4,5 L): 119 TL
Saklama Kabı (~3 L): 99 TL
Hasır Örme Peçetelik: 129 TL
Hasır Örgü Organizer: 259 TL
Sini (~50 cm): 229 TL
Çiğ Köfte Tepsisi (~38 cm): 249 TL
Kaydırmaz Saplı Kesim Panosu: 109 TL
Katlanır Badya / Süzgeç Çeşitleri: 59 TL
Renkli Saklama Kabı Seti (7'li): 169 TL
Renkli Gravyürlü Cam Vazo Çeşitleri: 109 TL
Döner Başlıklı Kaydırmaz Askı Seti (4'lü): 65 TL
Sıcak Su Torbası: 169 TL
Toka Çeşitleri: 75 TL
Gravyürlü Cam Kahve Bardağı (6'lı): 149 TL
Gravyürlü Cam Kahve Yanı Su Bardağı (6'lı): 199 TL
Gold Metal Yuvarlak Sunum Tepsisi: 45 TL
Gold Metal Lokumluk: 17 TL
Kahve Sunumluğu (2'li): 17 TL
Desenli Cam Su Bardağı (3'lü): 179 TL
Desenli Yuvarlak Çerezlik (4'lü): 199 TL
Kare Cam Tatlı Kasesi: 55 TL
Kelepçeli Kek Kalıbı: 379 TL
Baton Kek Kalıbı: 229 TL
Helen Cam Kupa: 45 TL
Eda Çay Bardağı (6'lı): 149 TL
Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı: 259 TL
Altın Rimli 2 Katlı Kurabiyelik: 279 TL
Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti: 459 TL
Saklama Kabı Seti (3'lü): 119 TL
Altın Rimli Çay Tabağı (6'lı): 189 TL
Altın Rimli Cam Kase (3'lü): 119 TL
Cam Saklama Kabı (3'lü): 109 TL
Kahve Bardağı: 25 TL
Spino Ultra Temizlik Seti: 1.150 TL
Spino Ultra Yedek Paspas: 119 TL
Bambu Kirli Sepeti: 529 TL
Bambu Organizer Set (3'lü): 319 TL
Deri Kulplu Hasır Organizer Sepet: 419 TL
Kapaklı Saklama Kutusu: 129 TL
2'li Kabartmalı Sıvı Sabunluk Fırçalık Seti: 379 TL
Banyo Seti (5'li): 499 TL
Yapışkanlı Banyo Aksesuarları: 149 TL
Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspas: 159 TL
Tek Fiyat Mutfak/Banyo Ürünleri: 37 TL
Tuvalet Fırçası Çeşitleri: 49 TL
Banyo Taburesi: 129 TL
Plastik Ürün Çeşitleri: 29 TL
Pratik Mandallı Mop: 119 TL
Tek Fiyat Fırça Çeşitleri: 99 TL
Hazneli Spreyli Camsil: 139 TL
Tüy Toplayıcı: 129 TL
Su Kovası: 129 TL
Triko 2'li Takım (Kadın): 759 TL
Pijama Takımı (Erkek): 429 TL
Panço (Kadın): 269 TL
Aksesuarlı Terlik (Kadın): 279 TL
Ev Botu (Çocuk): 219 TL
Şal: 199 TL
Bere (Kadın-Erkek): 99 TL
Bere (Çocuk): 89 TL
Saç Kurutma Bonesi: 99 TL
Ribanalı Bato Külot (Kadın): 49 TL
Boxer (Erkek): 69 TL
Çorap Çeşitleri (Erkek, 2'li): 109 TL
Tenis Çorabı (Kadın/Erkek, 3'lü): 79 TL
Banyo Paspas Seti (2'li): 419 TL
Banyo Paspası: 99 TL
Su Emici Paspas: 129 TL
Ayak Havlusu: 139 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf Ranforce: 245 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf Ranforce: 199 TL
Yastık Kılıfı (2'li): 79 TL
Silikon Yastık: 149 TL
Pötikare Masa Örtüsü: 79 TL
Pvc Masa Örtüsü: 119 TL
Koltuk Örtüsü: 199 TL
Peşkir Kurulama Bezi (3'lü): 49 TL
İğneye İplik Geçirme Aparatı: 40 TL
Desenli Mezura: 69 TL
Dikiş Seti: 129 TL
Kaydırmaz Tabanlık: 59 TL
Kurutma Topu (3'lü): 139 TL
Lisanslı Oyun Çadırı: 479 TL
Tekli Oyun Hamuru (~125 gr): 39 TL
Oyuncak Puset: 319 TL
Oyuncak Şirin Şef Seti: 199 TL
Masalı Blok Seti: 349 TL
Mini Kent: 329 TL
Oyuncak Çeşitleri: 199 TL
Pelüş Midilli At: 629 TL
Süpermarket Arabası Seti: 429 TL
Dedektif Kutu Oyunu: 199 TL
Kelime Girdabı: 199 TL
360 Derece Dönen Spor Arabalar: 279 TL
Çek Bırak Metal Mini İş Araçları: 79 TL
Oyuncak Topaç ve Uçan Pervane (2'li): 129 TL
Büyük Teker Araba: 269 TL
Aksesuarlı Sevimli Kediler: 149 TL
Bowling Seti: 149 TL
Parmak Isıran Dinozor: 99 TL
Lale Demeti (8'li): 189 TL
Lisanslı Abaküslü Yazı Tahtası: 119 TL
Bilsem Kitapları: 119 TL
Şekilli Çıkartmalı Boyama Kitapları: 55 TL
Şekilli Taşıtlar Serisi Kitaplar: 119 TL
Çelik Termos (~2 L): 959 TL
Metal Katlanır Ayaklı Yer Sofrası: 599 TL
Hikaye Kitapları: 79 TL
Tam Otomatik Espresso Makinesi: 15.900 TL
El Blender Seti: 1.990 TL
Doğrayıcı: 1.290 TL
Cam Kettle: 990 TL
Şarjlı Dikey Süpürge: 5.900 TL
Masaj Tabancası: 590 TL
Türk Kahve Makinesi: 1.990 TL
Dik Durabilen Süpürge: 2.490 TL
Smart Tartı: 599 TL
Sıfır Sakal Tıraş Makinesi Mini: 699 TL
Hibrit Tıraş Makinesi: 1.390 TL
Epilatör: 1.190 TL 50 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV: 18.990 TL
43 İnç Full HD QLED Android TV: 16.990 TL
Tanklı Yazıcı: 7.450 TL
Metal Masa Lambası: 599 TL
Şarjlı Led Aplik: 399 TL
Lcd Yazı Tahtası (12 İnç): 229 TL
Şarjlı Su Pompası: 299 TL
Metalik Dokulu Kulaklık: 599 TL
Retro Oyun Konsolu: 1.090 TL
Şarjlı Gameboy: 699 TL
Hybrid&Wireless Mouse: 249 TL
Akıllı Saat: 399 TL
Antifrizli Oto Cam Suyu (-30°C 5L): 160 TL
Antifrizli Oto Cam Suyu Konsantre (-80°C 1L): 80 TL
Antifrizli Oto Cam Suyu (-21°C 5L): 140 TL
Radyatör Antifriz (-37°C 3L): 235 TL
Oto Cam Yağmur Kaydırıcı (500 ml): 65 TL
Oto Cam Buğu Önleyici (500 ml): 65 TL Royalty Pedli Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak: 9.990 TL
Multi Comfort Visco Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak: 9.950 TL
Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak: 3.250 TL
Multicomfort Visco Torba Yaylı Tek Kişilik Yatak: 5.790 TL
Ecosleep Tek Kişilik Kılıflı Sünger Yatak: 1.690 TL
Tek Kişilik Sandıklı Baza ve Başlık: 9.750 TL
Çift Kişilik Sandıklı Baza ve Başlık: 12.950 TL