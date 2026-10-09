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Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 06:49
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 06:49

New York'ta ICE ajanı göçmen vurdu! Kentte protestolar başladı, Mamdani'den Trump'a 'Operasyonu durdur' çağrısı geldi

ABD'nin New York kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanlarının düzenlediği operasyonda bir aracın içindeki göçmen vuruldu. Araçta bir çocuğun da bulunduğu öğrenilirken protestolar başladı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Başkan Trump'tan kentteki operasyonları durdurma çağrısında bulundu.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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New York'ta ICE ajanı göçmen vurdu! Kentte protestolar başladı, Mamdani'den Trump'a 'Operasyonu durdur' çağrısı geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 06:49
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 06:49

ABD'nin kentinde federal göçmenlik ajanlarının düzenlediği operasyon silahlı müdahaleyle sonuçlandı. 

HABERİN ÖZETİ

New York'ta ICE ajanı göçmen vurdu! Kentte protestolar başladı, Mamdani'den Trump'a 'Operasyonu durdur' çağrısı geldi

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
ABD'nin New York kentinde federal göçmenlik ajanlarının (ICE) düzenlediği operasyonda bir göçmen vurularak yaralandı ve olay tepkilere yol açtı.
Manhattan'ın Marble Hill bölgesinde ICE ajanının ateş açması sonucu 28 yaşındaki Dominik Cumhuriyeti vatandaşı bir göçmen boynundan vuruldu; hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.
Ateş açılan araçta 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu ve çocuğun fiziksel olarak zarar görmediği bildirildi.
Olay sırasında iki federal ajanın da yaralandığı aktarıldı.
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Başkan Donald Trump'a çağrıda bulunarak şehirdeki tüm ICE operasyonlarına son verilmesini talep edeceğini duyurdu.
New York Valisi Kathy Hochul federal yetkililerden şeffaf bir açıklama beklediklerini ifade ederken, olayın ardından bölgede ve hastane önünde ICE karşıtı protestolar başladı.
NYPD müdahaleye katılmadığını açıklarken, FBI'ın New York delil inceleme ekibi olayı araştırmak üzere bölgeye gönderildi.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

Manhattan'ın Marble Hill bölgesinde meydana gelen olayda 28 yaşındaki bir göçmen, ICE ajanı tarafından vurularak yaralandı. Görgü tanıkları birkaç el silah sesi duyduklarını belirtirken, olay yerinden paylaşılan görüntülerde gri renkli bir aracın ön camında kurşun delikleri olduğu görüldü.

YARALANAN GÖÇMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Boynundan vurulduğu bildirilen kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralının bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. 

NewYork-Presbyterian Allen Hospital önünde toplanan protestocular ICE karşıtı sloganlar atarak tepki gösterdi. Emniyet kaynaklarından yapılan açıklamaya göre olay sırasında iki federal ajan da yaralandı. Ajanların nasıl yaralandığına ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

New York'ta ICE ajanı göçmen vurdu! Kentte protestolar başladı, Mamdani'den Trump'a 'Operasyonu durdur' çağrısı geldi

ARAÇTA 5 YAŞINDA BİR ÇOCUĞUN DA BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından açıklama yapan New York Belediye Başkanı , ICE ajanlarının ateş açtığı araçta 5 yaşında bir çocuğun bulunduğunu duyurdu. Mamdani, ilk bilgilere göre federal ajanların araçtaki kişiyle çocuğu kuşattıktan sonra birden fazla el ateş açtığını belirtti. Çocuğun fiziksel olarak zarar görmediği bildirildi. Federal ajanların hangi gerekçeyle silah kullandığı ve operasyonun nasıl silahlı müdahaleye dönüştüğü henüz netlik kazanmadı.

MAMDANİ TRUMP'A ÇAĞRI YAPTI

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada olaya sert tepki gösterdi. Mamdani, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu öğleden sonra Marble Hill'de, yerleşim bölgesinde bir New Yorklu ICE ajanı tarafından vuruldu. İlk bilgilere göre ajanlar, aracında 5 yaşında bir çocukla birlikte bulunan kişiyi kuşattıktan sonra birden fazla el ateş açtı. Çocuğun fiziksel olarak zarar görmediğini düşünüyoruz."  

Olayı kabul edilemez olarak nitelendiren Mamdani, ABD Başkanı 'a çağrıda bulunarak, "Bu, vicdanen kabul edilemez ve son derece ciddi bir durum. Başkanı aradım. Kendisiyle görüştüğümüzde şehrimizdeki bütün ICE operasyonlarına son vermesini talep edeceğim. ICE ajanları topluluklarımıza korku salarken sessiz kalmayacağım" dedi. 

New York'ta ICE ajanı göçmen vurdu! Kentte protestolar başladı, Mamdani'den Trump'a 'Operasyonu durdur' çağrısı geldi

Yaralı göçmen ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Mamdani, "Bu gece düşüncelerimiz yaralanan New Yorklu ve ailesiyle birlikte. İyileşmesi için dua ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"ICE'I MAHALLELERİMİZDEN ÇIKARIN"

Mamdani, açıklamasını "ICE'ı mahallelerimizden çıkarın. ICE'ı hastanelerimizden çıkarın. ICE'ı sokaklarımızdan çıkarın. ICE'ı çocuklarımızdan uzak tutun. ICE'ı kaldırın" sözleriyle tamamladı. Mamdani'nin Trump'ı aradığı ancak iki isim arasında henüz görüşme gerçekleşmediği bildirildi.

NEW YORK VALİSİ: ŞEFFAF BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUZ

New York Valisi Kathy Hochul da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada federal makamlara şeffaflık çağrısında bulundu. Hochul, "Bugün Marble Hill'de meydana gelen silahlı saldırı hakkında bilgilendirildim. Federal yetkililerin, bu olayın meydana geldiği koşullara ilişkin eksiksiz ve şeffaf bir açıklama yapmasını bekliyoruz. New Yorklular tam olarak ne olduğunu ve neden yaşandığını bilmeyi hak ediyor" ifadelerini kullandı.

OLAY YERİNDE PROTESTOLAR BAŞLADI

Silahlı müdahalenin ardından Marble Hill bölgesinde ICE karşıtı protestolar başladı. Olayın ardından hastanenin önünde toplanan göstericiler, federal göçmenlik ajanlarının New York'tan ayrılmasını istedi. Olay yerinde toplanan göstericiler ICE karşıtı sloganlar atarak, ICE ajanlarının sokaklardan çekilmesi çağrısında bulundu. Bazı göstericiler federal ajanlara tepki gösterirken, yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti. Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede güvenlik şeridi oluştururken, federal görevlilerin olay yerindeki incelemeleri sürdü.

New York'ta ICE ajanı göçmen vurdu! Kentte protestolar başladı, Mamdani'den Trump'a 'Operasyonu durdur' çağrısı geldi

ABD İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), silahlı müdahalenin belirli bir kişiyi hedef alan göçmenlik operasyonu sırasında meydana geldiğini açıkladı. Bakanlık, vurulan kişinin Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu, daha önce büyük çaplı hırsızlık suçundan mahkûm edildiğini ve farklı suçlamalarla gözaltına alındığını bildirdi. 

DHS, söz konusu kişinin Aralık 2023'te gözaltına alındığını ancak daha sonra serbest bırakıldığını ileri sürdü. Federal yetkililer, operasyon sırasında bir ICE ajanının ateş açtığını doğrularken, silah kullanılmasına neden olan koşullara ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

FBI SORUŞTURMAYA DAHİL OLDU

New York Polis Departmanı (NYPD), silahlı müdahaleye katılmadığını açıkladı. Olayın ardından FBI'ın New York delil inceleme ekibi bölgeye gönderildi. Federal ekiplerin silahlı müdahalenin nasıl gerçekleştiğini belirlemek amacıyla delilleri incelemeye başladığı bildirildi. New York Göçmenler Koalisyonu Başkanı Murad Awawdeh de olaya tepki göstererek ICE ajanlarının vücut kamerası görüntülerinin kamuoyuyla paylaşılmasını ve aşırı güç kullanımı tespit edilmesi halinde sorumluların hesap vermesini istedi.

 

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#donald trump
#new york
#Zohran Mamdani
#Kathy Hochul
#Ice
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