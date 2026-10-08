ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile savaşın gidişatına ilişkin önemli bir duyuru yaptı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ ABD Başkanı Trump seçim öncesi İran ile ilgili planını açıkladı ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'daki ara seçimler öncesi İran'a saldırmayacaklarını ve İran ile yapıcı görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Deniz ablukasının ise süreceği ifade edildi. ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da ABD'de ara seçimler öncesi İran'a saldırmayacaklarını açıkladı. İran ile yapıcı görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Deniz ablukasının süreceği ifade edildi.

Tahran'la verimli görüşmeler yürütüklerini kaydeden Trump, İran'ın hem ekonomik hem de askeri açıdan "çok kötü bir durumda" olduğunu ve Hürmüz Boğazı'ndan günlük milyonlarca varil petrol geçtiğini belirtti.

Trump, "3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacağız." ifadesini kullandı.