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Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 19:26
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 19:55

ABD Başkanı Trump seçim öncesi İran ile ilgili planını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesi İran'a saldırı planlamadıklarını duyurdu.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
ABD Başkanı Trump seçim öncesi İran ile ilgili planını açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 19:26
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 19:55

Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ile savaşın gidişatına ilişkin önemli bir duyuru yaptı.

HABERİN ÖZETİ

ABD Başkanı Trump seçim öncesi İran ile ilgili planını açıkladı

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'daki ara seçimler öncesi İran'a saldırmayacaklarını ve İran ile yapıcı görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Deniz ablukasının ise süreceği ifade edildi.
ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da ABD'de ara seçimler öncesi İran'a saldırmayacaklarını açıkladı.
İran ile yapıcı görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
Deniz ablukasının süreceği ifade edildi.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.

Tahran'la verimli görüşmeler yürütüklerini kaydeden Trump, İran'ın hem ekonomik hem de askeri açıdan "çok kötü bir durumda" olduğunu ve Hürmüz Boğazı'ndan günlük milyonlarca varil petrol geçtiğini belirtti.

Trump, "3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacağız." ifadesini kullandı.

 

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ETİKETLER
#ABD
#Trump
#iran
#Ara Seçimler
#Deniz Ablukası
#Dünya
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