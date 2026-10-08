'Petrol fiyatları düşecek' diyen Trump, İran'dan yakında ayrılacaklarını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Texas eyaletinde yapılan bir ara seçim mitinginde İran’la yaşanan gerilim hakkında açıklamalarda bulundu. Tıpkı söz verdiği gibi İran’ın nükleer silaha sahip olmasını engellediğini belirten Trump, "Bunu asla yapamayacaklarını biliyorlar. Yakında oradan ayrılacağız. Petrol fiyatlarının hızlıca düştüğünü göreceksiniz. Diğer her şeyin de fiyatının düştüğünü göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

''BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOKTU''

İran sorununun önceki ABD Başkanları tarafından çözülmesi gerektiğini ancak kimsenin bu sorumluluğu üstlenmek istemediğini vurgulayan Trump, "Başka seçeneğimiz yoktu. Çünkü nükleer silaha sahip olmalarına izin veremezdik" diye konuştu.

İran savaşı nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan artışa yönelik eleştirilere değinen Trump, "Ama Joe Biden döneminde olduğundan daha az ödüyoruz. O hiçbir şey yapmadı. Size tarihteki en yüksek enflasyonu yaşattı" değerlendirmesinde bulundu.

''BIRAKIN SAN DİEGO'YA, LOS ANGELES'A FÜZE ATSINLAR!''

İran’ın nükleer silaha sahip olması durumunda bunu kullanmaktan çekinmeyeceğini ve böyle bir senaryoda bazı ABD şehirlerinin hedef olabileceğini ima eden Trump, "Eğer travma görmek istiyorsanız, sorun görmek istiyorsanız, geçen gün de söylediğim gibi bırakın San Diego'ya veya Los Angeles'a bir füze atsınlar! Bırakın vursunlar!" dedi.

''ŞEHİRLERİMİZİ, ÜLKEMİZİ KORUYORUZ''

İran’a karşı başlatılan savaşın gerekliliğine işaret eden Trump, "Korku şovu mu görmek istiyorsunuz? Serbest düşüşe geçmiş bir ülke mi görmek istiyorsunuz? Biz bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Şehirlerimizi koruyoruz. Ülkemizi koruyoruz. Bunun yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz. Ellerinde olsa o silahı kullanırlardı" şeklinde konuştu.