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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 17:15

İranlı lider Pezeşkiyan, Rus lider Putin ile görüşmesinin ardından ABD'ye mesajını verdi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile bir anlaşmanın mümkün olduğunu söyledi. Pezeşkiyan, ABD'nin uluslararası hukuki çerçevelere bağlı kalması gerektiğini söylerek Washington'a mesajını verdi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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İranlı lider Pezeşkiyan, Rus lider Putin ile görüşmesinin ardından ABD'ye mesajını verdi
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 17:15

Cumhurbaşkanı ile Devlet Başkan telefonda görüştü. Görüşmede, ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ele alındı. Pezeşkiyan görüşmede Putin’e ABD ile bir anlaşmanın mümkün olduğunu belirterek, "İran, bölgede kalıcı barış ve güvenliği teminat altına alacak dengeli ve adil bir anlaşmaya varmaya tamamen hazır" ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan ayrıca, "Kırmızı çizgimiz, İran halkının ulusal çıkarları ve haklarıdır. ABD uluslararası hukuki çerçevelere bağlı kaldığı takdirde bir anlaşmaya varmak imkansız değil" dedi.

İranlı lider Pezeşkiyan, Rus lider Putin ile görüşmesinin ardından ABD'ye mesajını verdi

Pezeşkiyan, İran'ın bölge dışı ülkelerin varlığı veya müdahalesi olmaksızın, bölgenin kendi barış ve güvenliğini tesis etmek adına komşularıyla iş birliği ve dayanışmaya hazır olduğunu aktardı.

İranlı lider Pezeşkiyan, Rus lider Putin ile görüşmesinin ardından ABD'ye mesajını verdi

RUSYA'DAN ARABULUCULUK TEKLİFİ

Putin'in ise görüşmede, ABD ve İsrail'in savaş tazminatı ödemesi ve saldırganlığın tekrarlanmasını önlemek amacıyla İran'a uzun vadeli güvenlik garantileri sunulması gerektiğini belirtti.

Putin, İran halkının hasımlarının saldırılarına karşı sergilediği tarihi ve cesur direnişi takdir ederek İran'ın bu cesaretinin dünyanın pek çok bölgesinde dikkat çektiğini ve hayranlık uyandırdığını belirtti. Bazı ülkelerin arabuluculuk yapma ve gerilimi azaltmaya yardımcı olma yönündeki diplomatik çabalarına da değinen Putin, Rusya'nın bu tür girişimleri desteklediğini ve gerginliğin düşürülmesine yönelik çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.

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ETİKETLER
#rusya
#ABD
#iran
#vladimir putin
#mesud pezeşkiyan
#Dünya
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