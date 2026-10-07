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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 10:59

İran ile müzakereler neden devam edemiyor? ABD Başkan Yardımcısı Vance sebebini açıkladı

ABD Başkanı Yardımcısı James David Vance, İran ile müzakerelerin neden hep bir noktada tıkandığına dair açıklamada bulundu. Vance, İran ila anlaşmaya hala hazır olduklarını da dile getirdi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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İran ile müzakereler neden devam edemiyor? ABD Başkan Yardımcısı Vance sebebini açıkladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 10:59

Başkan Yardımcısı James David Vance, İngiliz haber ajansı 'a röportaj verdi. eyaletine gerçekleştirdiği seçim kampanyası gezisinin ardından ABD'nin dış politikasına ilişkin konuşan Vance, ile durma noktasına gelen müzakerelere değindi. 

İran ile müzakereler neden devam edemiyor? ABD Başkan Yardımcısı Vance sebebini açıkladı

''MESELE BU KADAR BASİT'' DİYEREK ANLATTI

ABD Başkan Yardımcısı Vance, herhangi bir anlaşmanın İran'ın nükleer zenginleştirme kapasitesini azaltmasını gerektireceğini belirterek, "Eğer nükleer silah istemiyorsanız o zaman neden yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş yakıta ihtiyacınız var. Nükleer silah yapmamaya bağlılığınızı göstermek istiyorsanız yüksek oranda zenginleştirilmiş yakıt üretmeyin. Bu çok basit bir mesele. Bence nükleer silah yapmamaya bağlılıklarını göstermek istiyorlarsa zenginleştirme kapasiteleri konusunda anlamlı bir şey yapmalılar" dedi.

ABD'nin bir anlaşmaya hala açık olduğunu vurgulayan J.D. Vance İran'ın nükleer programıyla ilgili somut tavizler vermesi gerektiğini söyleyerek, "Eylemleri sözlerle takas etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İran ile müzakereler neden devam edemiyor? ABD Başkan Yardımcısı Vance sebebini açıkladı

''İRAN'DA KARARLARIN NASIL ALINDIĞI BELİRSİZ''

ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran ile müzakerelerin neden ilerlemediğine dair de konuştu. Vance, Washington'ın Tahran'da kararları kimin aldığından emin olmadığını söyledi. ABD'nin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmeler yürüttüğünü söyleyen J.D. Vance, Dini Lider Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından, bu isimlerin İran'ın güç yapısı içinde ne kadar yetkiye sahip olduklarının belirsiz olduğunu belirtti. Vance, "Fark ettiğimiz şeylerden biri, İran'da kararların nasıl alındığının tam olarak net olmaması" dedi.

İran ile müzakereler neden devam edemiyor? ABD Başkan Yardımcısı Vance sebebini açıkladı

'MÜHİMMAT EKSİKLİĞİ' İDDİASINI REDDETTİ

Savaş alanındaki şartları değerlendirmek için saha komutanlarıyla kişisel görüşmeler yaptığını aktaran Vance, "kritik seviyedeki mühimmat eksiklikleri" yönündeki iddiaları reddetti.

İran ile müzakereler neden devam edemiyor? ABD Başkan Yardımcısı Vance sebebini açıkladı

''İRAN ENERJİ İHRACATINI ENGELLEMİYOR''

İran birliklerinin zaman zaman Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere saldırmasına rağmen su yolu üzerinden enerji ihracatını engelleyemediklerini vurguladı. Barış görüşmelerine liderlik edip etmediği sorulan Vance, "Kesinlikle sürecin içindeyiz. Nihayetinde işleri yönlendiren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'dır" diye konuştu.

İran ile müzakereler neden devam edemiyor? ABD Başkan Yardımcısı Vance sebebini açıkladı

JD VANCE ADAY OLACAK MI?

Vance, seçmenlere, İran meselesinin gelecek ayki seçimlerde Cumhuriyetçi adayları desteklemelerine engel olmaması gerektiğini söyledi. J.D. Vance 2028'de başkanlığa aday olup olmayacağına ilişkin bir soruya da "Gerçekten bunun hakkında pek fazla düşünmedim" ifadelerini kullandı.

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#ABD
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#reuters
#James David Vance
#Dünya
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