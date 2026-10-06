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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 11:03

İsrail'in İran'a saldırı hazırlığında olduğu iddiasına cevap gecikmedi: Elimiz tetikte!

İsrail ordusunun, ABD'nin katılımı olmaksızın İran'a tek başına yeni saldırılar düzenleme ihtimaline hazırlık yaptığı aktarıldı. İran ise ordusunun 'elinin tetikle beklediği' uyarısında bulundu

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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İsrail'in İran'a saldırı hazırlığında olduğu iddiasına cevap gecikmedi: Elimiz tetikte!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 11:03

Israel Hayom gazetesine konuşan İsrailli askeri kaynaklar, ile İsrail ordularının askeri ve operasyonel alanda yakın koordinasyonunu sürdürdüğünü kaydetti. Söz konusu yakın koordinasyona rağmen İsrail ordusunun 'a tek başına yeni saldırılar düzenleme senaryosuna ilişkin hazırlık içinde olduğunu söyleyen askeri kaynaklar, planlamaların merkezinde yönetiminin nükleer programının olduğunu belirtti.

İsrail'in İran'a saldırı hazırlığında olduğu iddiasına cevap gecikmedi: Elimiz tetikte!

Öte yandan, haberde ABD ve İsrail’in kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesi İran'a karşı bir saldırı girişiminde bulunmasının olası olmadığı değerlendirmesine de yer verildi.

İran'a ilişkin gelişmelerin ABD'nin siyasi dinamikleriyle, özellikle de kasımdaki ara seçimlerle yakından ilişkili olduğunu vurgulayan haberde, ABD Başkanı 'ın ara seçim öncesi küresel petrol fiyatlarında ani bir artış yaşanmasını istemeyeceği hatırlatıldı.

İRAN: ELİMİZ TETİKTE BEKLİYORUZ

İsrail'in saldırı ihtimaline karşılık İran'dan cevap ise gecikmedi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, "Ordumuz her zamankinden daha hazırlıklı şekilde ABD ile İsrail’in yanlış bir hesap yapmasını eli tetikte bekliyor. Emin olunuz ki alacakları yanıt her zamankinden daha şiddetli ve yıkıcı olacak." açıklamasında bulundu. 

İsrail'in İran'a saldırı hazırlığında olduğu iddiasına cevap gecikmedi: Elimiz tetikte!

Öte yandan ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a yönelik geniş çaplı saldırılar başlatmıştı. 7 Temmuz'dan sonra ise İran'ın güney kıyıları yoğun saldırıların hedefi olmuştu.

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ETİKETLER
#donald trump
#ABD
#iran
#İsrail Ordusu
#tahran
#Dünya
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