ABD Başkanı Donald Trump, Baltimore'da bulunan bir tersanede askeri teknoloji şirketi Anduril’in nükleer enerjiyle çalışan denizaltılara bileşenler üretilecek 3,7 milyar dolarlık yatırımı için düzenlenen törene katıldı.

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HABERİN ÖZETİ Trump İran için 'İşi bitirmemiz gerekiyor' deyip 2 seçenek sıraladı ABD Başkanı Donald Trump, Baltimore'daki bir tersanede nükleer denizaltı bileşenleri üretimi için yapılan 3,7 milyar dolarlık yatırım töreninde konuşarak İran ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Anduril şirketinin 3,7 milyar dolarlık yatırımıyla nükleer denizaltı filosu inşa ettiklerini ve Amerikan ordusunun güçleneceğini belirtti. İran'la savaşa ilişkin olarak 'Bu işi bitirmemiz gerekiyor' diyen Trump, meselenin bunu nazikçe mi yoksa pek de nazik olmayan bir şekilde mi yapacakları olduğunu söyledi. İran'ın askeri kapasitesini neredeyse yok ettiklerini savunan Trump, bölge liderlerinin İran vurulduktan sonra teşekkür ettiğini ve kendilerine 'bunun için ne zaman ödeme yapacaksınız' dediğini aktardı. Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD Donanması'nın kontrolünde olduğunu savunan Trump, boğazın ABD'ye ait olduğunu öne sürdü. Trump, İran'ın eski Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın istifasına değinerek bakanın 'Ekonomimiz yok, petrolümüz yok, hiçbir şeyimiz yok' dediğini ifade etti.

Konuşmasında, ABD'de savunma alanındaki yatırımların arttığını ve nükleer denizaltıların da bu alanda önemli bir yer tuttuğunu anlatan Trump, söz konusu yatırımlarla Amerikan ordusunun daha da güçleneceğini ifade etti.

"İŞİ BİTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Trump, Baltimore'daki Anduril yatırımından övgüyle bahsederek ABD Donanmasının geleceğinin bu tür teknoloji ağırlıklı büyük yatırımlarda olduğunu ve güçlü bir nükleer denizaltı filosu inşa ettiklerini belirtti.

İran'la savaş konusunda değerlendirmeler yapan Trump, "Bu işi bitirmemiz gerekiyor ve mesele, sadece bunu nasıl yapmak istediğimiz. Nazik bir şekilde mi, yoksa pek de nazik olmayan bir şekilde mi yapacağız. Bunu çok yakında öğreneceksin." diye konuştu.

"NE ZAMAN ÖDEME YAPACAKSINIZ?"

ABD Başkanı, İran'ın askeri kapasitesini neredeyse yok ettiklerini savunarak İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için "Hamaney'i hatırladınız mı? Hepsi öldü." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki birçok ülke liderinin ABD İran'ı vurduktan sonra kendisine teşekkür ettiğini aktaran Trump, "Onlara bunun için ne zaman ödeme yapacaksınız dedim." diye konuştu.

"HÜRMÜZ BOĞAZI ABD'NİNDİR"

Hürmüz Boğazı'ndan her gün tonlarca petrol sevkiyatının devam ettiğini ifade eden Trump, boğazın tamamen ABD Donanması'nın kontrolü altında olduğunu savundu.

"Bir diğer deyişle Hürmüz Boğazı, ABD Donanması'na ve Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir." yorumunu yapan Trump, ABD'nin bölgeden gelecek petrole herhangi bir ihtiyacının da olmadığını kaydetti.

İRAN PETROL BAKANI'NIN İSTİFASINI YORUMLADI

Trump, Baltimore'daki etkinliğin öncesinde yaptığı açıklamada ise İran'ın eski Petrol Bakanı Muhsin Paknejad’ın geçtiğimiz pazar günü istifa etmesine değinerek, "İran Petrol Bakanı istifa etti. ‘Ekonomimiz yok, petrolümüz yok, hiçbir şeyimiz yok’ dedi." şekline konuştu.