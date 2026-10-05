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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 10:07

Grönland imzaları atıldıktan sonra Trump'tan dikkat çeken paylaşımlar

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ve Danimarka ile yaptığı anlaşmanın ardından Truth Social'dan paylaştıklarıyla dikkat çekti. Trump'ın gündeminde yeniden Grönland vardı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Grönland imzaları atıldıktan sonra Trump'tan dikkat çeken paylaşımlar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 10:07

Şimdiye kadar her fırsatta 'ı satın almak istediğini söyleyen Başkanı sonunda ve Grönland ile anlaştı. "Ulusal güvenlik açısından Grönland'a ihtiyacımız var" diyen Trump, kritik su yollarına erişimi olan ve önemli madenlere sahip adanın "Rus ve Çin gemileri ile çevrili olduğunu" iddia eden Trump, ABD, Danimarka ve Grönland arasındaki güvenlik anlaşmasını New York'ta imzaladı.

Grönland imzaları atıldıktan sonra Trump'tan dikkat çeken paylaşımlar

''MERHABA GRÖNLAND''

ABD'nin New York kentinde bir araya gelen Başkan Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, ABD'nin Grönland'da güvenlik kontrollerini sağlamasına ilişkin anlaşmaya imza attı. Trump anlaşmanın ardından sosyal medya hesabından üst üste paylaşım yaptı. 

Grönland imzaları atıldıktan sonra Trump'tan dikkat çeken paylaşımlar

Trump’ın paylaşımlarında Grönland teması dikkat çekiyor. İlk görselde, karla kaplı dağların önünde Amerikan bayrakları taşıyan penguenler ve arkadan görülen Trump yer alırken, ikinci görselde Trump’ın Grönland’daki bir yerleşim yerini elinin üzerinde tuttuğu izlenimi veren bir illüstrasyona yer veriliyor.

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#danimarka
#donald trump
#ABD
#grönland
#Mette Frederiksen
#Dünya
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