Grönland imzaları atıldıktan sonra Trump'tan dikkat çeken paylaşımlar

Şimdiye kadar her fırsatta Grönland'ı satın almak istediğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump sonunda Danimarka ve Grönland ile anlaştı. "Ulusal güvenlik açısından Grönland'a ihtiyacımız var" diyen Trump, kritik su yollarına erişimi olan ve önemli madenlere sahip adanın "Rus ve Çin gemileri ile çevrili olduğunu" iddia eden Trump, ABD, Danimarka ve Grönland arasındaki güvenlik anlaşmasını New York'ta imzaladı.

''MERHABA GRÖNLAND''

ABD'nin New York kentinde bir araya gelen Başkan Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, ABD'nin Grönland'da güvenlik kontrollerini sağlamasına ilişkin anlaşmaya imza attı. Trump anlaşmanın ardından sosyal medya hesabından üst üste paylaşım yaptı.

Trump’ın paylaşımlarında Grönland teması dikkat çekiyor. İlk görselde, karla kaplı dağların önünde Amerikan bayrakları taşıyan penguenler ve arkadan görülen Trump yer alırken, ikinci görselde Trump’ın Grönland’daki bir yerleşim yerini elinin üzerinde tuttuğu izlenimi veren bir illüstrasyona yer veriliyor.