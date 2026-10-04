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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 09:24

İcraatlarını anlatan Trump nasıl trilyonlarca dolar kazandığını ve Kim Jong-un ile neden iyi anlaştığını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Çin lideri Xi Jinping ile de ilişkilerini neden iyi tuttuğunu açıkladı. Ayrıca gümrük vergilerini de öven Trump, ABD'nin trilyonlarca dolar kazandığını söyledi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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İcraatlarını anlatan Trump nasıl trilyonlarca dolar kazandığını ve Kim Jong-un ile neden iyi anlaştığını açıkladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 09:24

Başkanı , eyaletinde düzenlenen ara seçim mitinginde dikkat çeken açıklamalara imza attı. Göreve geldiğinden bu yana hayata geçirdiği icraatları anlatan Trump, uyguladığı gümrük vergileri sayesinde ABD’nin trilyonlarca dolar kazandığını ifade etti. 

Gümrük vergilerinin ayrıca ABD’ye yatırım çektiğini vurgulayan Trump, "Onlara fabrikalarını buraya kurmaları için yaklaşık bir buçuk yıllık küçük bir şans veriyoruz ve eğer kurmazlarsa yüzde 150, yüzde 200, yüzde 250, yüzde 300 gümrük vergisi uyguluyoruz. Şimdi hepsi üretim tesislerini buraya inşa ediyor" dedi.

İcraatlarını anlatan Trump nasıl trilyonlarca dolar kazandığını ve Kim Jong-un ile neden iyi anlaştığını açıkladı

''TRİLYONLARCA DOLAR KAZANDIK''

Gümrük vergileri sayesinde kazanılan trilyonlarca doların "tarih boyunca herhangi bir ülkenin sahip olduğundan kat kat daha fazla" olduğunu iddia eden Trump, "Çin'in bugüne kadar sahip olduğundan kat kat daha fazla" yorumunu yaptı. 

Çin Devlet Başkanı ile olan iyi ilişkisini hatırlatan Trump, "Biliyorsunuz ki Çin harika. Başkan Xi daha ülkemizden yeni ayrıldı. Birisi dedi ki, ‘Neden Başkan Xi'ye iyi davranıyor?’ Büyük ulusların, büyük nükleer ulusların liderleriyle iyi geçinmek güzel değil mi?" diye sordu. 

İcraatlarını anlatan Trump nasıl trilyonlarca dolar kazandığını ve Kim Jong-un ile neden iyi anlaştığını açıkladı

Xi’nin son ABD ziyaretinde uçaktan indikten sonra kendisine "Vay canına, ne iş çıkarmışsın ama" dediğini aktaran Trump, insanların Xi ile olan iyi ilişkilerine inanamadığını ifade etti.

İcraatlarını anlatan Trump nasıl trilyonlarca dolar kazandığını ve Kim Jong-un ile neden iyi anlaştığını açıkladı

''NÜKLEER FÜZESİ OLANLA İYİ GEÇİNMEK GÜZELDİR''

Trump, Xi’nin yanı sıra Kuzey Kore lideri ile de harika bir ilişkisinin olduğunu vurgulayarak, "Kim Jong-un ile çok iyi anlaşıyorum, tamam mı? Onun kim olduğunu biliyor musunuz? Kuzey Kore lideri" dedi. Trump, "Birilerinin 112 nükleer füzesi olduğunda, onlarla iyi geçinmek güzeldir. Ancak arada bir fark var. İran asla nükleer silah sahibi olmayacak" diye konuştu.

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#Kim Jong-Un
#donald trump
#ABD
#ohio
#xi jinping
#Dünya
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