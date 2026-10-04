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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 11:19

ABD'de Senato'ya seslenen Trump 60 yıllık uygulamadan vazgeçilmesini istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki 60 yıllık uygulamanın değişmesi çağrısında bulundu. Senato'ya seslenen Trump, ülkedeki yaz-kış saati uygulamasını kaldırılması gerektiğini söyledi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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ABD'de Senato'ya seslenen Trump 60 yıllık uygulamadan vazgeçilmesini istiyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 11:19

ABD Başkanı , Ohio'da düzenleyeceği mitinge giderken çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ABD'deki yaz-kış saati uygulamasının kaldırılması gerektiğini aktaran Trump, bu konuda düzenleme yapan yasa tasarısının tarafından kabul edilmesi çağrısında bulundu.

ABD'de Senato'ya seslenen Trump 60 yıllık uygulamadan vazgeçilmesini istiyor

''BU GELENEKTEN KURTULMALIYIZ''

ABD Başkanı, söz konusu uygulamanın ülke ekonomisine büyük yük getirdiğini ve insanların yaşam düzenlerini bozduğunu savunarak, "Yılda iki kez saatleri ileri ve geri alma gibi saçma bir uygulamadan ve gelenekten kurtulmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Toplumun büyük kısmının gün ışığından daha fazla faydalanmak istediğini ancak kış saatine geçilince havanın çok erken karardığını anlatan Trump, Senato'da bekleyen söz konusu yasa tasarısını bloke eden Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'a yüklendi.

ABD'de Senato'ya seslenen Trump 60 yıllık uygulamadan vazgeçilmesini istiyor

SENATO'YA ÇAĞRI

Söz konusu yasa tasarısının daha önce 'nden geçtiğini anımsatan Trump, "Temsilciler Meclisi bunu yüzde 80'in üzerinde bir oy oranıyla kabul etti. Tasarı bir süredir Senato'da bekliyor ve umarım Tom Cotton'ı harekete geçirebiliriz. Tom Cotton tasarıyı engelliyor, bunu yapmamalı." diye konuştu.

ABD'de Senato'ya seslenen Trump 60 yıllık uygulamadan vazgeçilmesini istiyor

60 YILLIK UYGULAMA

Dün sosyal medya hesabından Cotton'ın cep telefonu numarasını paylaşan Trump, seçmenlere, "Cotton'a söz konusu tasarıyı engellememesi" konusunda baskı yapmaları çağrısında bulunmuştu.

ABD'de 1. Dünya Savaşı'ndan itibaren farklı şekillerde uygulanan yaz saati uygulaması, 1966 yılında çıkarılan federal bir yasayla ülke genelinde uygulanıyor.

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#donald trump
#Beyaz Saray
#temsilciler meclisi
#senato
#Tom Cotton
#Dünya
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