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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 10:18

Pakistan bölgeye silah yığdı, Suudi Arabistan harekat hazırlığında! Husilere karşı savaş hazırlığı

Pakistan, İran destekli Husilerin ilerleyişine karşılık Yemen hükümetine yardımda bulundu. Suudi Arabistan'ın da desteklediği Yemen hükümetine 4 kargo uçağı dolusu silah ve askeri teçhizat gönderildi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Pakistan bölgeye silah yığdı, Suudi Arabistan harekat hazırlığında! Husilere karşı savaş hazırlığı
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 10:18

'de destekli ile hükümet güçleri arasında çatışmalar sürerken 'dan kritik bir hamle geldi. Husilerin, 'a saldırıları nedeniyle bölgede gerilim artarken Yemen hükümeti çevre ülkeler tarafından desteklenmeye başladı. 

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, Pakistan, Husilerin ilerleyişini durdurmak için Yemen hükümetine 4 kargo uçağı dolusu silah ve askeri teçhizat gönderdi. Liman kenti Aden'e ulaştırılan askeri pakette hava savunma sistemleri, hafif topçu unsurları, insansız hava araçları (İHA) ve İHA savar sistemleri yer alıyor.

Husileri durdurmak için Pakistan'ın askeri danışmanları da sahada Suudi mevkidaşlarıyla birlikte Yemen birliklerine aktif destek sağlıyor.

Pakistan bölgeye silah yığdı, Suudi Arabistan harekat hazırlığında! Husilere karşı savaş hazırlığı

SUUDİ ARABİSTAN HAREKAT HAZIRLIĞINDA

Öte yandan Batılı ve Arap yetkililer, Suudi Arabistan'ın Husilerin Kızıldeniz kıyısının tamamını kontrol altına almasını engellemek amacıyla yüksek yoğunluklu ve geniş çaplı bir harekat hazırlığında olduğunu bildirdi.

Pakistan'dan gönderilen askeri desteğin de Yemen'de çatışmaların arttığı ve Husilerin ilerleyişinin durdurulmaya çalışıldığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

Pakistan bölgeye silah yığdı, Suudi Arabistan harekat hazırlığında! Husilere karşı savaş hazırlığı

YEMEN'DE İÇ SAVAŞ

Yemen'deki iç savaş, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından başladı.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Son dönemde Yemen hükümetine bağlı güçlerle Husiler arasındaki çatışmalar yeniden artarken, Husiler kendilerine yönelik saldırılara karşılık verdiklerini öne sürerek zaman zaman Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.

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#Pakistan
#suudi arabistan
#iran
#yemen
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