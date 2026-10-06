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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 22:30
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 22:30

Fransa'da öğrenci eylemleri büyüyor! Cumhurbaşkanı Adayı Jean-Luc Melenchon da gösterilere katıldı

Fransa’da eğitim sorunlarından ötürü ülke genelinde devam eden şiddetli protestolarda başkent Paris’te yüz binlerce kişi sokağa dökülürken, polis ile göstericiler arasında çatışma yaşandı. Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon da gösterilere katıldı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 22:30
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 22:30

’da öğretmen ve personel eksikliği ile eğitim şartlarına tepki olarak ülke genelindeki yaklaşık 2 haftadır devam eden lise eylemleri büyüyor. 

HABERİN ÖZETİ

Fransa'da öğrenci eylemleri büyüyor! Cumhurbaşkanı Adayı Jean-Luc Melenchon da gösterilere katıldı

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Fransa'da öğretmen ve personel eksikliği ile eğitim şartlarına tepki olarak yaklaşık iki haftadır süren lise eylemleri büyüyerek devam ediyor.
Organizatörlere göre Paris'te 100 bin, ülke genelinde 450 bin kişi gösterilere katılırken; İçişleri Bakanlığı ülke genelindeki katılımı 250 bin olarak açıkladı.
Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler çöp konteynerlerini ateşe verip polise yanıcı maddeler attı, polis ise göz yaşartıcı gaz ve zırhlı araçlarla müdahale etti.
Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon Cumhuriyet Meydanı'ndaki gösterilere katılarak protestoculara destek verdi.
Adalet Bakanlığı'nın 5 Ekim akşamına kadarki bilançosuna göre 4 bin 406'sı reşit olmayan toplam 5 bin 60 kişi gözaltına alındı ve 14 kişi tutuklandı.
5 Ekim akşamına kadar yaşanan olaylarda 215 öğrenci, 85 eğitim çalışanı ile 715 polis ve jandarma yaralandı.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

PARİS'TE 100 BİN KİŞİLİK GÖSTERİ

Protesto organizatörleri bugün başkent ’teki gösterilere yaklaşık 100 bin kişinin katıldığını, ülke genelindeki gösterilere ise toplamda 450 bin kişinin katıldığını açıkladı. Fransa İçişleri Bakanlığı ise ülke genelindeki protestolara toplamda 250 bin kişinin katıldığını bildirdi.

Fransa'da öğrenci eylemleri büyüyor! Cumhurbaşkanı Adayı Jean-Luc Melenchon da gösterilere katıldı

ÇÖP KONTEYNERLERİNİ ATEŞE VERDİLER

Paris’teki Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan protestocular, kent sokaklarında çöp konteynerlerini ateşe vererek güvenlik güçlerine çöp kutuları ve yanıcı maddeler fırlattı. Polis ise kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. 

Göstericiler ile polis arasında zaman zaman çatışmalar yaşanırken, çevik kuvvet birlikleri gruplara müdahale etti, zırhlı araçlar da polis ekiplerine destek verdi. Ara sokaklara taşan olaylarda protestocular ile güvenlik güçleri arasındaki gerginlik devam etti.

Fransa'da öğrenci eylemleri büyüyor! Cumhurbaşkanı Adayı Jean-Luc Melenchon da gösterilere katıldı

CUMHURBAŞKANI ADAYI DA KALABALIĞA KATILDI

Cumhuriyet Meydanı’ndaki kalabalığa sol görüşlü Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin eski lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon da katıldı. Kalabalığın yoğun ilgi gösterdiği Melenchon protestoculara destek verirken, göstericiler de Melenchon’a destek sloganı attı.

Fransa'da öğrenci eylemleri büyüyor! Cumhurbaşkanı Adayı Jean-Luc Melenchon da gösterilere katıldı

Fransa basınında yer alan haberlerde, bugünkü protestolar söz konusu lise eylemlerinin en şiddetli günü olarak değerlendiriyor. Resmi kaynaklardan henüz olaylar sırasında yaralananlar ve gözaltına alınanların sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Fransa'da öğrenci eylemleri büyüyor! Cumhurbaşkanı Adayı Jean-Luc Melenchon da gösterilere katıldı

5 BİN 60 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başbakanlıktan yapılan son açıklamada, 28 Eylül'den 5 Ekim akşamına kadar yaşanan olaylarda ülke genelinde 6 bin 59 kişinin yakalandığı kaydedilmişti. Adalet Bakanlığı'nın son bilançosuna göre 5 bin 60 kişi gözaltına alınırken, bunların 4 bin 406'sını reşit olmayanlar oluşturduğu belirtilmişti. Hakkında adli işlem başlatılan bin 802 kişinin bin 483'ünün de reşit olmadığı bildirilmişti. 10'u yetişkin, 4'ü reşit olmayan toplam 14 kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti.

ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ YARALANDI

Adalet Bakanı Gerald Darmanin, ülke genelindeki 36 başsavcıyla yaptığı görüşmede şiddet olaylarına karışan kişilere karşı "en yüksek kararlılığın" gösterilmesini istemiş, ayrıca uygun dosyalarda hızlı yargılama yöntemlerinin kullanılmasını ve reşit olmayanların neden olduğu zararlar konusunda ailelerin hukuki sorumluluğunun değerlendirilmesini talep etmişti.

Fransa'da öğrenci eylemleri büyüyor! Cumhurbaşkanı Adayı Jean-Luc Melenchon da gösterilere katıldı

Öte yandan, 5 Ekim akşamına kadar 215 öğrenci ile 85 eğitim çalışanı yaralandı. Yaralanan eğitim çalışanlarının 34'ünü okul müdürleri ve müdür yardımcıları oluştururken, aynı dönemde 715 polis ve jandarmanın da yaralandığı bildirildi. Yakalama, gözaltı ve yaralı rakamlarının bugün devam eden 6 Ekim gösterilerinde meydana gelen yeni olayları kapsamadığı kaydedildi.

 

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#paris
#fransa
#Jean-luc Melenchon
#Boyun Eğmeyen Fransa
#Gerald Darmanin
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