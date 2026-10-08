Trump protesto edilince göstericilerin para aldığını öne sürdü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Teksas eyaletinin San Antonio kentinde düzenlenen mitingdeki konuşması, protestocular tarafından defalarca bölündü.​​​​​​​ Bazı protestocular polis tarafından salondan çıkarılırken Trump, sahneye yakın olan protestocunun salondan çıkarılmasının ardından, "Annesinin yanına dönüyor ama bilmediği şey, annesinin Trump'a oy verdiği." dedi.

Konuşmasının başka bir protestocu tarafından kesilmesinin ardından göstericilerin bazılarına para ödendiğini savunan Trump, "Onlara ülkemizin düşmanları tarafından ödeme yapılıyor." diye konuştu.