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Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 01:46
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 01:46

Trump Elon Musk'ı öve öve bitiremedi: Çağımızın Edison'u, onun gibisi yok

ABD Başkanı Trump, bir dönem gerilim yaşadığı milyarder iş adamı Elon Musk'la ilgili övgü dolu bir konuşma yaptı. Trump, Musk'ın bu çağın Edison'u olduğunu savunarak "Onun gibisi yok." dedi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 01:46
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 01:46

ABD Başkanı , Washington’da düzenlenen Altın Çağ İnovasyon Zirvesi’nde bir dönem karşılıklı suçlamalarla büyük gerilim yaşadığı milyarder girişimci ’a övgüler yağdırdı. 

HABERİN ÖZETİ

Trump Elon Musk'ı öve öve bitiremedi: Çağımızın Edison'u, onun gibisi yok

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, Altın Çağ İnovasyon Zirvesi'nde daha önce gerilim yaşadığı Elon Musk'a övgüler yağdırarak kendisine Ulusal Bilim Madalyası verdi.
Trump, Musk'ı "zamanımızın Thomas Edison'udur" sözleriyle nitelendirdi ve SpaceX ile Tesla'daki başarılarını övdü.
Etkinlikte Musk'ın yanı sıra Sergey Brin, Lisa Su ve Jensen Huang'a Ulusal Bilim Madalyası verilirken; Michael Dell ve Satya Nadella'ya Ulusal Teknoloji ve İnovasyon Madalyası takdim edildi.
Trump konuşmasında ABD'nin kuantum bilgisayarları, yapay zeka ve nükleer enerji ilerlemeleriyle birlikte Ay'da kalıcı varlık oluşturup Mars'a gideceğinden bahsetti.
Daha önce 2024 seçimlerinde Trump'ı destekleyip danışmanlık yapan Musk, Haziran 2025'teki vergi ve harcama paketi nedeniyle Trump ile karşılıklı suçlamalara varan bir gerilim yaşamıştı.
İkili arasındaki yumuşama, suikasta uğrayan muhafazakar yorumcu Charlie Kirk'ü anma töreninde bir araya gelmeleriyle başlamıştı.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

KONUŞMASININ BÜYÜK KISMINI ELON MUSK'A AYIRDI 

Donald J. Trump Barış Enstitüsü’nde teknoloji şirketlerinin yöneticilerinin ödüllendirildiği etkinlikte yaptığı konuşmada Trump, ABD yönetiminin bilim alanında attığı adımlardan bahsetti. ABD’nin kuantum bilgisayarları, yeni nesil nükleer enerji ve yapay zeka alanındaki ilerlemelerinden, Ay’da kalıcı varlık oluşturacağından ve ardından Mars’a gideceğinden de söz ettiği konuşmasında Trump, açıklamalarının önemli bir kısmını etkinlikte Ulusal Bilim Madalyası ile taltif edilen isimler arasında yer alan Amerikalı milyarder girişimci Elon Musk’a ayırdı.

Trump Elon Musk'ı öve öve bitiremedi: Çağımızın Edison'u, onun gibisi yok

"ELON MUSK GİBİSİ YOK"

Trump, "İlk olarak bir sanayi devini, parlak bir mühendisi ve gelmiş geçmiş en büyük teknoloji şirketi kurucularından birini onurlandırıyoruz. İsmi Elon Musk. Onun gibisi yok. Tarihte çok az Amerikalı, ABD’nin ulusal çıkarlarını ilerletmek için Elon kadar şey yapmıştır. Farklı alanlarda dehası ve kararlılığı ile bilim kurguyu gerçekliğe dönüştürdü" ifadelerini kullandı.

Musk’ın 2002’de bütün birikimini kullanarak ’i kurduğunu ve başarının neredeyse imkansız görüldüğü şartlarda özel sektör tarafından geliştirilen ve yörüngeye ulaşan ilk sıvı yakıtlı roketi ürettiğini ifade eden Trump, Musk’a hitaben, "Seninle gurur duyuyoruz, sen ulusal bir değersin" dedi.

Trump Elon Musk'ı öve öve bitiremedi: Çağımızın Edison'u, onun gibisi yok

"ZAMANIMIZIN THOMAS EDİSON'UDUR"

SpaceX şirketinin Musk liderliğinde yeniden kullanılabilir fırlatma aracı "Starship" ve şimdiye kadarki en büyük iletişim uydusu ağı Starlink’i inşa ettiğini vurgulayan Trump, "Ayrıca Elon, 75 yılı aşkın bir sürenin ardından ortaya çıkan ilk başarılı yeni otomobil üreticisi ’yı kurdu. Tüketicilere yönelik ilk otonom sürüş teknolojisine sahip, ticari açıdan uygulanabilir ilk elektrikli otomobilleri üretti. Elon Musk, zamanımızın Thomas Edison’udur. Elon, seni kutlamak istiyorum. Tüm bunların yanı sıra, benim dostumsun. Çok özel bir insansın" dedi.

Trump Elon Musk'ı öve öve bitiremedi: Çağımızın Edison'u, onun gibisi yok

Trump, etkinlikte ayrıca Google’ın kurucu ortağı Sergey Brin, AMD Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Lisa Su ve NVIDIA’nın kurucu ortağı ve CEO’su Jensen Huang’dan övgüyle bahsederek, bu isimlere de Ulusal Bilim Madalyası sundu. Gecede Dell’in kurucusu ve CEO’su Michael Dell ile Microsoft CEO’su Satya Nadella ise Ulusal Teknoloji ve İnovasyon Madalyası ile taltif edildi.

NE OLMUŞTU?

Dünyanın en zengin insanı unvanını elinde bulunduran Musk, 2024 seçimlerinde Trump ve Cumhuriyetçilere büyük çaplı bağışlarda bulunmuş ve Trump göreve gelmesinin ardından Musk’ı kıdemli danışmanı yapmıştı. Musk, aynı zamanda kamu harcamalarını azaltmayı amaçlayan Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) çalışmalarında danışmanlık görevi üstlenmişti. 

2025 yılı haziran ayında Trump’ın vergi ve harcama paketi nedeniyle ikili arasında gerginlik yaşanmış, Musk bu düzenleme paketini "bütçe açığını artıracağı ve tasarrufları boşa çıkaracağı" gerekçesiyle eleştirmişti. 

İkili arasındaki gerilim karşılıklı suçlamalara dönüşmüş ve Musk, cinsel istismar suçlusu ABD’li milyarder Jeffrey Epstein dosyalarının Trump’ın da içinde bulunması nedeniyle açıklanmadığını iddia etmişti. Gerilimin ardından Musk geri adım atmış ve Trump hakkındaki bazı ifadelerinden pişmanlık duyduğunu açıklamıştı. Trump ve Musk, suikasta uğrayan Amerikalı muhafazakar siyaset yorumcusu Charlie Kirk’ü anma töreninde bir araya gelmiş ve bu durum ilişkilerindeki yumuşamanın en görünür işareti olarak kabul edilmişti.

 

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#elon musk
#donald trump
#SpaceX
#tesla
#Altın Çağ İnovasyon Zirvesi
#Dünya
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