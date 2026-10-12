ABD ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle uluslararası deniz taşımacılığının durma noktasına geldiği Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilere yönelik tehlike sürüyor.

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HABERİN ÖZETİ Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan gemilerin sayısı 3'e çıktı! İran'dan 'Düşman ilan edeceğiz' tehdidi geldi İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda navigasyon sistemlerini kapatan ve izinsiz güzergahlarda ilerleyen ticari gemilere müdahale edeceğini duyurdu. Hürmüz Boğazı'nda, navigasyon sistemlerini kapatarak "izinsiz bir güzergahta" ilerleyen petrol yüklü bir süpertanker deniz mayınına çarptı. Patlamanın ardından tankerde yangın çıktığı belirtildi. Dün itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçiş yaparken deniz mayınlarına çarparak alev alan tankerlerin sayısı 3'e yükseldi. Devrim Muhafızları, navigasyon ve keşif sistemlerini kapatarak ilerleyen tüm gemileri "düşman" olarak tanımlayacağını ve bu gemilere "ağır ve kesin" müdahalede bulunulacağını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde navigasyon sistemlerini kapatarak "izinsiz bir güzergahta" ilerleyen petrol yüklü bir süpertankerin Hürmüz Boğazı’nın güney kesimlerinde deniz mayınına çarptığı bildirildi.

MAYINA ÇARPAN TANKER SAYISI 3'E ÇIKTI

Açıklamada, patlamanın ardından tankerde yangın çıktığı belirtilirken, geminin hangi ülkeye ait olduğu ve mürettebatın durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı. Açıklamada, dün itibarıyla Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçiş yaparken deniz mayınlarına çarparak alev alan tankerlerin sayısının ise 3’e yükseldiği kaydedildi.

"NAVİGASYON SİSTEMİNİ KAPATAN DÜŞMAN İLAN EDİLECEK"

DMO ayrıca, Hürmüz Boğazı’nda navigasyon ve keşif sistemlerini kapatarak ilerleyen tüm gemilerin "düşman" olarak tanımlanacağını duyurdu. Açıklamada, söz konusu gemilere "ağır ve kesin" müdahalede bulunulacağı belirtildi.