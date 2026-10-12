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Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 00:49
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 00:56

Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan gemilerin sayısı 3'e çıktı! İran'dan 'Düşman ilan edeceğiz' tehdidi geldi

Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir geminin deniz mayınına çarptığı öğrenildi. İran Devrim Muhafızları'nın yaptığı açıklamada olayın "izinsiz güzergahta" yaşandığı belirtilirken navigasyon sistemlerini kapatan gemilerin düşman ilan edileceği belirtildi. Bölgede 3 gün içinde mayına çarpan gemi sayısı 3'e çıktı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan gemilerin sayısı 3'e çıktı! İran'dan 'Düşman ilan edeceğiz' tehdidi geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 00:49
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 00:56

ile arasındaki çatışmalar nedeniyle uluslararası deniz taşımacılığının durma noktasına geldiği ’nda ticari gemilere yönelik tehlike sürüyor. 

HABERİN ÖZETİ

Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan gemilerin sayısı 3'e çıktı! İran'dan 'Düşman ilan edeceğiz' tehdidi geldi

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda navigasyon sistemlerini kapatan ve izinsiz güzergahlarda ilerleyen ticari gemilere müdahale edeceğini duyurdu.
Hürmüz Boğazı'nda, navigasyon sistemlerini kapatarak "izinsiz bir güzergahta" ilerleyen petrol yüklü bir süpertanker deniz mayınına çarptı.
Patlamanın ardından tankerde yangın çıktığı belirtildi.
Dün itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçiş yaparken deniz mayınlarına çarparak alev alan tankerlerin sayısı 3'e yükseldi.
Devrim Muhafızları, navigasyon ve keşif sistemlerini kapatarak ilerleyen tüm gemileri "düşman" olarak tanımlayacağını ve bu gemilere "ağır ve kesin" müdahalede bulunulacağını duyurdu.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

İran (DMO) tarafından yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde navigasyon sistemlerini kapatarak "izinsiz bir güzergahta" ilerleyen yüklü bir süpertankerin Hürmüz Boğazı’nın güney kesimlerinde deniz mayınına çarptığı bildirildi. 

Hürmüz Boğazı'nda mayına çarpan gemilerin sayısı 3'e çıktı! İran'dan 'Düşman ilan edeceğiz' tehdidi geldi

MAYINA ÇARPAN TANKER SAYISI 3'E ÇIKTI

Açıklamada, patlamanın ardından tankerde yangın çıktığı belirtilirken, geminin hangi ülkeye ait olduğu ve mürettebatın durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı. Açıklamada, dün itibarıyla Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçiş yaparken deniz mayınlarına çarparak alev alan tankerlerin sayısının ise 3’e yükseldiği kaydedildi.

"NAVİGASYON SİSTEMİNİ KAPATAN DÜŞMAN İLAN EDİLECEK"

DMO ayrıca, Hürmüz Boğazı’nda navigasyon ve keşif sistemlerini kapatarak ilerleyen tüm gemilerin "düşman" olarak tanımlanacağını duyurdu. Açıklamada, söz konusu gemilere "ağır ve kesin" müdahalede bulunulacağı belirtildi.

 

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ETİKETLER
#ABD
#petrol
#iran
#hürmüz boğazı
#devrim muhafızları ordusu
#Dünya
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