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Dünya
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 21:37
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 21:37

Hürmüz Boğazı'nda petrol taşıyan tanker mayına çarptı! Devrim Muhafızları gözdağı verdi

Hürmüz Boğazı'nda "izinsiz güzergah" üzerinde seyreden petrol yüklü dev tanker, deniz mayınına çarptı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, kuralları ve belirlenen güzergahları ihlal eden tankerleri bekleyen sonun "büyük bir yangın" olduğu yönünde uyarı yaptı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Hürmüz Boğazı'nda petrol taşıyan tanker mayına çarptı! Devrim Muhafızları gözdağı verdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 21:37
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 21:37

ile arasındaki gerginlik sürerken ’ndan izinsiz güzergahı kullanarak geçmeye çalıştığı öne sürülen dev petrol tankerinin deniz mayınına çarptığı bildirildi. 

'ndan (DMO) yapılan açıklamada, tehlikeli olduğu belirtilen rotayı kullanarak Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan dev tankerin deniz mayınına çarpması sonucu şiddetli bir patlama meydana geldiği belirtildi.

"GÜZERGAHI İHLAL EDENİ 'BÜYÜK BİR YANGIN' BEKLİYOR"

Açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik kurallarını ve belirlenen güzergahları ihlal eden tankerleri bekleyen sonun "büyük bir yangın" olduğu belirtildi. Açıklamada, tankerin adı, hangi ülkeye ait olduğu, mürettebatın durumu ve muhtemel çevresel etkilere ilişkin ise herhangi bir ayrıntı verilmedi.

İran basınında yer alan haberlerde, tankerin navigasyon ve konumlandırma sistemlerini kapatarak ilerlediği iddia edildi. Patlamanın ardından gemide büyük çaplı yangın çıktığı ve alevlerin kıyı bölgelerinden de görülebildiği aktarıldı.

 

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ETİKETLER
#ABD
#iran
#hürmüz boğazı
#iran devrim muhafızları ordusu
#Petrol Tankeri
#Dünya
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