Hürmüz Boğazı'nda petrol taşıyan tanker mayına çarptı! Devrim Muhafızları gözdağı verdi

ABD ile İran arasındaki gerginlik sürerken Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz güzergahı kullanarak geçmeye çalıştığı öne sürülen dev petrol tankerinin deniz mayınına çarptığı bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) yapılan açıklamada, tehlikeli olduğu belirtilen rotayı kullanarak Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan dev tankerin deniz mayınına çarpması sonucu şiddetli bir patlama meydana geldiği belirtildi.

"GÜZERGAHI İHLAL EDENİ 'BÜYÜK BİR YANGIN' BEKLİYOR"

Açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik kurallarını ve belirlenen güzergahları ihlal eden tankerleri bekleyen sonun "büyük bir yangın" olduğu belirtildi. Açıklamada, tankerin adı, hangi ülkeye ait olduğu, mürettebatın durumu ve muhtemel çevresel etkilere ilişkin ise herhangi bir ayrıntı verilmedi.

İran basınında yer alan haberlerde, tankerin navigasyon ve konumlandırma sistemlerini kapatarak ilerlediği iddia edildi. Patlamanın ardından gemide büyük çaplı yangın çıktığı ve alevlerin kıyı bölgelerinden de görülebildiği aktarıldı.