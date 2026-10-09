Hürmüz Boğazı'nda şiddetli patlama: Tankerler mayına çarptı

ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik sürerken, güvenlik endişelerine yol açacak bir gelişme daha yaşandı.

İran merkezli Fars Haber Ajansı, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde Hürmüz Boğazı’nda birkaç şiddetli patlamanın meydana geldiğini bildirdi.

TANKERLER DENİZ MAYINLARINA ÇARPTI

Patlamaların boğazın güney geçişine izinsiz giren tankerlerin denize döşenmiş mayınlara çarpması sonucunda yaşandığı aktarıldı. Tankerlerin sayısı, hangi ülkelere ait olduğu ya da olası hasarın boyutuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.