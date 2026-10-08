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Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 23:30
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 23:30

Putin'den ABD-İran gerilimi hakkında kritik açıklama: "Savaşın sona ermesi için elimizden geleni yapmaya hazırız"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkmenistan'daki BDT Zirvesi kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Görüşmede Orta Doğu'daki çatışmalara değinen Putin, krizin çözümü ve savaşın sonlandırılması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Putin'den ABD-İran gerilimi hakkında kritik açıklama:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 23:30
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 23:30

Rusya Devlet Başkanı , Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere 'a geldi. Putin, ziyareti kapsamında Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ile bir araya geldi. Görüşmede Rusya ile Türkmenistan arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu ve geliştirilmesine yönelik başlıklar ele alındı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki hızla gelişen ilişkilerin görüşmenin gündeminde olduğu belirtildi.

Putin'den ABD-İran gerilimi hakkında kritik açıklama: "Savaşın sona ermesi için elimizden geleni yapmaya hazırız"

"SAVAŞIN ÇÖZÜMÜNE KATKIDA BULUNMAK İÇİN GÜCÜMÜZ DAHİLİNDE OLAN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Putin, Türkmenistan temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı ile de bir araya geldi. İran basınında yer alan haberlerde, görüşmede ikili ilişkilerde kaydedilen gelişmelerin değerlendirildiği; enerji, tarım, ulaştırma ve ticaret başta olmak üzere kilit sektörlerde ekonomik ve stratejik iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik başlıkların ele alındığı kaydedildi. Putin ve Pezeşkiyan, ortak projelerin sonuçlandırılması ve tamamlanmasına yönelik sürecin hızlandırılması gerektiğini vurgularken, iki ülkenin ulusal çıkarları doğrultusunda kapsamlı iş birliğinin genişletilmesindeki kararlılıklarını yeniden teyit etti.

Putin'den ABD-İran gerilimi hakkında kritik açıklama: "Savaşın sona ermesi için elimizden geleni yapmaya hazırız"

Rus basınında yer alan haberlere göre Putin görüşmede ayrıca, Orta Doğu'daki çatışmaların sona erdirilmesine yardımcı olmak için "ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını" söyledi. Putin, "Bu durumun çözümüne katkıda bulunmak için gücümüz dahilinde olan her şeyi yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı. Putin, İran'ın ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı savaşın sona erdirilmesi için "gerçek çabalar" ortaya koyduğunu da kaydetti.

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ETİKETLER
#Türkmenistan
#vladimir putin
#mesud pezeşkiyan
#Bağımsız Devletler Topluluğu
#Serdar Berdimuhammedov
#Dünya
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