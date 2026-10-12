Rusya Ukrayna'nın 60 günlük ateşkes teklifini reddetti! AB en kapsamlı yaptırım paketini onayladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada Rusya ile bir ateşkes sağlanması durumunda seçim düzenlemeye hazır olduklarını belirterek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bilgilendirin, bize iki ay verin. 60 günlük bir tam ateşkes sağlayın; biz de seçim düzenleriz" dedi.

RUSYA ZELENSKİY'NİN TALEBİNİ REDDETTİ

Kremlin’den Zelenskiy’in ateşkes açıklamalarına cevap geldi. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zelenskiy’in talebini reddetti. Basın mensuplarına açıklama yapan Rus Sözcü, Rusya’nın geçici bir ateşkes yerine kalıcı barış anlaşması istediğini dile getirerek, "Kremlin'de hem Devlet Başkanı Putin hem de diğer kademelerdeki yetkililer, ateşkes istemediğimizi defalarca dile getirdiler. Biz uzun vadeli bir barış istiyoruz ve buna ulaşmak için mümkün olan her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

''SEÇİM İÇİN DEĞİL GÜÇ TOPLAMAK İÇİN KULLANACAKLAR''

"Kiev'de seçim yapmak istemiyorlar. Bu tamamen açık" diyen Peskov, Putin’in ülkenin seçim gününde Ukrayna'ya herhangi bir saldırı emri vermemeye hazır olduğunu sözlerine ekledi. Peskov, "Ukrayna'nın 60 günlük ateşkesi seçimler için değil; güçlerini toplamak, yaralarını sarmak ve savaşa devam etmek için istiyorlar" dedi.

AB'DEN RUSYA'YA KAPSAMLI YAPTIRIM

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Lüksemburg’da gerçekleştirilen AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında Rusya’ya yönelik yaptırımları tek seferde en fazla genişleten kararla yaklaşık bin 600 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine almayı kabul etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ağırlıklı olarak Rusya’nın savunma sanayisi ile bağlantılı 826 şirket ve 743 bireyi yaptırım listesine dahil eden karara ilişkin açıklamasında, "AB dışişleri bakanları, Rusya’nın askeri sanayi kompleksini hedef alarak yaklaşık bin 600 yeni kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldı. Bu, Rusya’nın savaşı başlatmasından bu yana yaptırım listemizin tek seferde en fazla genişletildiği karar oldu" dedi.

Kallas, yaptırıma dahil edilen kişi ve kuruluşların yarıdan fazlasının balistik füze üretimi ile bağlantılı olduklarını ifade etti.

4600 KİŞİ VE KURULUŞ LİSTEDE

AB Konseyi’nden yapılan açıklamada ise "Böylece Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü destekleyen yaptırım rejimi kapsamında listelenen kişi ve kuruluşların toplam sayısı, yaklaşık 4 bin 600’e ulaştı" denildi. Açıklamada, "Bugünkü paket, Rus askeri sanayisinin çekirdeğini oluşturan, yıllık toplam cirosu en az 20 milyar euroya ulaşan ve 250 binden fazla kişiyi istihdam eden orta kademe tedarikçileri özellikle hedef alıyor. Listeye alınan şirketler, füzeler, insansız hava araçları ve uçaklar dahil olmak üzere, Rusya’nın en gelişmiş silah sistemlerinden bazıları için kritik bileşenler tedarik ediyor" denildi.

MAL VARLIKLARI DONDURULACAK

Açıklamada yaptırım listesine alınan kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulacağı, kendilerine doğrudan ve dolaylı fon veya ekonomik kaynak aktarımının yasaklanacağı ve listeye alınan kişilerin AB’ye seyahatine izin verilmeyeceği ifade edildi.

AB Konseyi ayrıca ayrı bir kararla Ukrayna’nın Rus işgali altındaki bölgelerde eylül ayında düzenlenen ve AB tarafından yasa dışı ve göstermelik olarak nitelendirilen Duma seçimleriyle bağlantılı 77 kişiyi yaptırım listesine aldı. Bu kişilerin 74’ünün seçimlerde aday olduğu, üçünün ise seçimleri organize eden Rusya Merkez Seçim Komisyonu’nun üyeleri olduğu belirtildi.