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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 11:34

İkinci el bir kutu aldı, içinden çıkanlar şoke etti! Polis müdahale etti, facianın eşiğinden dönüldü

ABD'nin Teksas eyaletinde bir adam, ikinci el eşya satışından bir kutu satın aldı. Kutudan çıkanları görünce ise polise haber vermek zorunda kaldı. Polis, hemen müdahale etti ve bir facianın eşiğinden dönüldü.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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İkinci el bir kutu aldı, içinden çıkanlar şoke etti! Polis müdahale etti, facianın eşiğinden dönüldü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 11:34

ABD'nin eyaletinde bir adam, ikinci el eşya satışından aldığı kutuları karıştırırken bir anda neye uğradığını şaşırdı. Kutuların birinde el tipi patlayıcılar vardı. Adam hemen polise haber verdi ve devriye ekipleri olay yerini hızla güven altına aldı. Bomba imha ekipleri gelene kadar güvenlik sağlandı. 

İkinci el bir kutu aldı, içinden çıkanlar şoke etti! Polis müdahale etti, facianın eşiğinden dönüldü

PATLAMAYA HAZIR, AKTİF BOMBALAR

Bomba imha ekibi, el bombalarının "patlamaya hazır ve aktif" olduğunu doğruladı. Polis tarafından paylaşılan bir fotoğrafta, kutunun içinde en az üç adet ABD yapımı Mk 2 parçacık bombası olduğu görüldü. Kutunun içinde ayrıca nakliye tüpleri ve konteynerler de bulunuyordu; bunlardan birinin üzerinde M21 eğitim bombası için işaret vardı.

İkinci el bir kutu aldı, içinden çıkanlar şoke etti! Polis müdahale etti, facianın eşiğinden dönüldü

2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN KALMA BOMBALAR

Bomba imha ekipleri cihazları güvenli bir şekilde etkisiz hale getirdi. New York Post'un haberine göre, Austin Polis Departmanı, toplam 6 el bombasının ele geçirildiğini, bunların her birinin II. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğunu ve yaşına göre iyi durumda olduğunu belirtti. Ayrıca bombaların patlamaya hazır halde olduğu bildirildi. 

İkinci el bir kutu aldı, içinden çıkanlar şoke etti! Polis müdahale etti, facianın eşiğinden dönüldü

KUTUYU ALAN KİŞİ YARGILANMAYACAK

Polis, herhangi bir suç işlenmediğini belirtti fakat halkı benzer bir durumla karşılaşmaları halinde kendilerini aramaları konusunda uyardı. Kutuyu satın alan kişinin ise herhangi bir suçtan yargılanmayacağı ifade edildi. 

Öte yandan Teksas'ta yasaklı silahlar olarak sınıflandırılan el bombaları ve diğer patlayıcı cihazlara sahip olmak yasa dışı.

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ETİKETLER
#teksas
#Ii. Dünya Savaşı
#Mk 2 Parçacık Bombası
#M21 Eğitim Bombası
#Austin Polis Departmanı
#Dünya
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