Güney Kore ile Kuzey Kore gerilimi tırmandı, tehditler havada uçuştu: Acı verici sonuçla karşılaşacaklar!

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) 21 Eylül’de meydana gelen ve 3 Güney Kore askerinin yaralanmasına yol açan patlamanın ardından başlayan gerilim tırmandı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi (WPK) Merkez Komitesi Bölüm Direktörü Kim Yo Jong, yayınladığı yazılı açıklamada Seul yönetiminin patlamadan Pyongyang’ı sorumlu tutmasına sert tepki gösterdi. Kim, Güney Kore’nin kendisinin sorumlu olduğu şüpheli bir kaza nedeniyle dökülen kan üzerinden ülkesini suçladığını belirterek, "Kışkırtıcı yaklaşımları tıpkı geçmişte olduğu gibi baştan sona saçma iddialarla dolu" ifadelerini kullandı.

''BU PROVOKASYON DEĞİL, KARŞILIK''

Kuzey Kore’nin güney sınırını güçlendirme projesinin amaçlarına uygun bir şekilde devam edeceğinin altını çizen Kim, "Bu proje tamamlandığında, ülkemiz ile Güney Kore arasındaki askeri çatışma tehlikesi önemli ölçüde azalacak ve birçok karmaşık sorun çözülecektir" iddiasında bulundu. Kuzey Kore’nin kışkırtıcı hiçbir adım atmadığını vurgulayan Kim, "Biz herhangi bir ‘provokasyonda’ bulunmuyor, haklı bir şekilde karşılık veriyoruz" dedi.

''HATA YAPARLARSA HER ŞEY EZİLECEK VE ÇÖKECEK''

Güney Kore yönetiminden gelen "askeri karşı eylem" açıklamalarına sert tepki gösteren Kim, "Başkasının evinin çitlerini onarma işine karışanları uyarıyorum. Hastalıklı ve yersiz bir cesaretle anlık bir hata yaparlarsa, her şeye hazırlıklı olmaları gerekecektir. Böyle bir durumda her şey korkunç bir şekilde parçalanacak, ezilecek ve çökecektir" ifadelerini kullandı.

''GERİLİME DEVAM EDERLERSE ACI VERİCİ SONUÇLA KARŞILAŞACAKLAR''

Sınır bölgesindeki askeri tedbirleri artıracaklarını ifade eden Kim, "Yeni karşı önlemlerimiz kapsamında tüm güney sınır hattında teyakkuza geçilecek ve Güney Kore'ye propaganda yayını yapan hoparlör sistemleri birkaç gün içinde hazır duruma getirilecektir" uyarısında bulundu. Seul yönetiminin Pyongyang’ı suçlamaya devam etmesi durumunda bedel ödeyeceğini söyleyen Kim, "Mevcut iktidar ortamı germeye ve inatla kendi iddialarını dayatmaya devam ederse korkunç ve acı verici bir sonuçla karşı karşıya kalacak. Bu bir tehdit değil, açık bir uyarıdır. Zaman bunu kanıtlayacak" dedi.

GÜNEY KORE İLE KUZEY KORE ARASINDA MAYIN GERİLİMİ

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı 21 Eylül’de DMZ’nin güneyinde bir patlama meydana geldiğini ve 2’si ağır olmak üzere 3 Güney Koreli subayın yaralandığını açıklamıştı. Yapılan detaylı incelemelerde, patlayan mayınların Kuzey Kore’ye ait olduğunun tespit edildiği bildirilmişti. Kuzey Kore, Güney Kore yönetiminin suçlamalarını sert bir dille reddederek bunları "provokasyon" olarak nitelendirirken, yaşanan sınır gerilimi karşılıklı suçlamalar üzerinden sürmüştü.

GÜNEY KORE'DEN GÖZDAĞI

Son olarak Güney Kore Savunma Bakanlığı’ndan salı günü yapılan açıklamada, gelecekte yaşanabilecek her türlü provokasyona kararlılıkla cevap verileceği ifade edilmişti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Jin Yong-sung da birliklere düşman provokasyonlarına sert bir şekilde karşılık verme ve DMZ’deki inisiyatifi güçlendirmeye yönelik tedbirler alma talimatı vermişti.