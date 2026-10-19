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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 16:24
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 16:24

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim yeniden tırmandı: Kırmızı çizgiyi aştılar, pişman olacaklar!

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim yeniden yükseldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore sınırına yeniden propaganda yayınları için hoparlör yerleştirmeyi ve taktiksel saldırı aracı sayısını artırmayı düşündüklerini söyledi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim yeniden tırmandı: Kırmızı çizgiyi aştılar, pişman olacaklar!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 16:24
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 16:24

lideri 'un kız kardeşi ve aynı zamanda ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin (WPK) Genel İlişkiler Dairesinin başındaki Kim Yo-jong, 'ye dair açıklamalarıyla dikkat çekti. 

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim Yo-jong, "Egemenliğimizin korunması konusunda boş laflar etmeyiz" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kore'ye yönelik suçlamalarda bulundu.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim yeniden tırmandı: Kırmızı çizgiyi aştılar, pişman olacaklar!

''GÜNEY KORELİ ASKERİ HAYDUTLAR''

Ülkenin güney sınırında "Güney Koreli askeri haydutlar" kaynaklı "ciddi" istikrarsızlık durumu olduğunu iddia eden Kim, Kuzey Koreli askerlerin güvenliğinin uyarı atışlarıyla tehlikeye atıldığını öne sürdü.

''KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTILAR''

Kim, Güney Kore'nin ayrıca sınıra yerleştirdiği hoparlörlerle de ağustostan bu yana Kuzey Koreli askerlere çok kez "provokatif" uyarılarda bulunduğunu, "düşman provokasyonları" diye tanımladığı bu eylemlerin "kırmızı çizgiyi aştığını" savundu.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim yeniden tırmandı: Kırmızı çizgiyi aştılar, pişman olacaklar!

''GEREKLİ VE UYGUN ÖNLEMLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ''

Güney Kore askerlerini "pervasız davranışları konusunda ciddi şekilde uyardıklarını" kaydeden Kim, "Askeri liderliğimiz, mevcut durumla başa çıkmak için olası bir duruma karşı önleyici ve bastırıcı tedbir olarak güney sınırı boyunca daha fazla taktiksel saldırı aracı konuşlandırma ve Kore Cumhuriyeti'ne karşı hoparlör yayınlarına yeniden başlama konularını inceliyor ve diğer gerekli ve uygun önlemleri değerlendiriyor." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim yeniden tırmandı: Kırmızı çizgiyi aştılar, pişman olacaklar!

Kim, "Seul, askeri haydutlarının bu kötü cesaretinden kesinlikle pişmanlık duyacak ve kontrol edilemez derecede korkunç tehlikeyle karşılaşacaktır." görüşünü paylaştı.

Her iki Kore de sınır bölgesindeki hoparlörlerden birbirleri aleyhinde yaptıkları yayınları geçen yıl durdurma kararı almıştı.

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ETİKETLER
#Güney Kore
#Kim Yo-Jong
#Kim Jong-Un
#Kuzey Kore
#Kore İşçi Partisi
#Dünya
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