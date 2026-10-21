'Kim Jong-un öldü' iddialarının ardından Kuzey Kore'de dikkat çeken olay!

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore lider Kim Jong-un öldüğüne dair iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar yayımlanan fotoğraflarla yalanlandı fakat son günlerde ülkede yaşanan büyük internet kesintisi akılları yeniden karıştırdı.

KİM Mİ ÖLDÜ, SİBER SALDIRI MI?

Kuzey Kore'nin resmî haber ajansı KCNA ve iktidardaki İşçi Partisinin yayın organı Rodong Sinmun başta olmak üzere yaklaşık 40 internet sitesine erişimde sorunlar yaşandığı bildirildi. Kesintilerin nedeni henüz belirlenemezken, olası bir siber saldırı ihtimali gündeme geldi.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı ve ilgili kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Kuzey Kore'nin önde gelen devlet medya kuruluşları Rodong Sinmun ve Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) internet sitelerine 20 Ekim akşamından itibaren erişim sağlanamadı.

Erişim sorununun yalnızca bu iki haber kuruluşuyla sınırlı kalmadığı, Kuzey Kore'nin ulusal internet alan adı olan ".kp" uzantısını kullanan çok sayıda internet sitesini etkilediği belirtildi.

İDDİALAR FOTOĞRAFLA YALANLANDI

Kuzey Kore'de yaşanan bu internet kesintisi, ''Kim Jong-un öldü'' iddiasının ardından geldi. Amerikan ve İngiliz gazetelerinde yayımlanan 'öldü'' iddiasının ardından Kim'in eşi ve kızıyla beraber gezdiği bir sergiden fotoğraflar yayımlandı. Bu şekilde Kim'in öldüğüne dair iddialar yalanlanırken gelen büyük internet kesintisi akıllara yeniden ''Acaba öldü mü?'' sorusunu getirdi.

İki gelişme arasında doğrudan bağlantı bulunduğuna ilişkin herhangi bir kanıt ise henüz yok.