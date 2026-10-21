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Dünya
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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 17:27

'Kim Jong-un öldü' iddialarının ardından Kuzey Kore'de dikkat çeken olay!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği iddiasının ardından ülkede büyük bir internet kesintisi yaşandı. Kim'in öldüğüne dair çıkan iddiaların ardından eşi ve kızıyla katıldığı sergiden fotoğraflar paylaşılmış olsa da bu internet kesintisi 'öldü' iddialarının doğru olma ihtimalini yeniden akıllara getirdi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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'Kim Jong-un öldü' iddialarının ardından Kuzey Kore'de dikkat çeken olay!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 17:27

Geçtiğimiz günlerde lider öldüğüne dair iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar yayımlanan fotoğraflarla yalanlandı fakat son günlerde ülkede yaşanan büyük internet kesintisi akılları yeniden karıştırdı.

'Kim Jong-un öldü' iddialarının ardından Kuzey Kore'de dikkat çeken olay!

KİM Mİ ÖLDÜ, SİBER SALDIRI MI?

Kuzey Kore'nin resmî haber ajansı KCNA ve iktidardaki İşçi Partisinin yayın organı Rodong Sinmun başta olmak üzere yaklaşık 40 internet sitesine erişimde sorunlar yaşandığı bildirildi. Kesintilerin nedeni henüz belirlenemezken, olası bir siber saldırı ihtimali gündeme geldi.

Birleşme Bakanlığı ve ilgili kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Kuzey Kore'nin önde gelen devlet medya kuruluşları Rodong Sinmun ve Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) internet sitelerine 20 Ekim akşamından itibaren erişim sağlanamadı.

Erişim sorununun yalnızca bu iki haber kuruluşuyla sınırlı kalmadığı, Kuzey Kore'nin ulusal internet alan adı olan ".kp" uzantısını kullanan çok sayıda internet sitesini etkilediği belirtildi.

'Kim Jong-un öldü' iddialarının ardından Kuzey Kore'de dikkat çeken olay!

İDDİALAR FOTOĞRAFLA YALANLANDI

Kuzey Kore'de yaşanan bu internet kesintisi, ''Kim Jong-un öldü'' iddiasının ardından geldi. Amerikan ve İngiliz gazetelerinde yayımlanan 'öldü'' iddiasının ardından Kim'in eşi ve kızıyla beraber gezdiği bir sergiden fotoğraflar yayımlandı. Bu şekilde Kim'in öldüğüne dair iddialar yalanlanırken gelen büyük internet kesintisi akıllara yeniden ''Acaba öldü mü?'' sorusunu getirdi. 

'Kim Jong-un öldü' iddialarının ardından Kuzey Kore'de dikkat çeken olay!

İki gelişme arasında doğrudan bağlantı bulunduğuna ilişkin herhangi bir kanıt ise henüz yok.

'Kim Jong-un öldü' iddialarının ardından Kuzey Kore'de dikkat çeken olay!
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ETİKETLER
#Güney Kore
#Kim Jong-Un
#Kuzey Kore
#Rodong Sinmun
#Kcna
#Güney Kore Birleşme Bakanlığı
#Dünya
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