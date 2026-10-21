ABD'nin Florida eyaletinde 40 yaşındaki David Sartin Jr. protez bir 'yaşlı adam' maskesi takarak iki banka soydu. Ceza davası dilekçesine göre Sartin, 24 Ağustos'ta Largo'da bir bankayı, ardından da 15 Eylül'de başka bir şehirdeki bankayı soymakla suçlandı. Sartin her iki soygunda da 'yaşlı adam' kılığına girdi, gişeye yaklaştı ve para istedi.

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HABERİN ÖZETİ On yıl önce yaptığı gibi 'yaşlı adam' maskesiyle banka soydu, detaylar günlüğünden çıktı ABD'nin Florida eyaletinde 40 yaşındaki David Sartin Jr., protez bir 'yaşlı adam' maskesi takarak iki bankayı soymakla suçlandı. Sartin, 24 Ağustos'ta Largo'da bir bankadan 2.900 dolar, 15 Eylül'de ise başka bir bankadan 2.554 dolar aldı. Soygunlarda bisiklet kullanan Sartin'in evinde ve aramasında yaşlı adam maskesi, sahte tabanca, kılık değiştirme malzemeleri ve benzer kıyafetler ele geçirildi. Kaldığı bir mülkte yapılan aramada farklı bir protez maske ve 'Henry amca' detayının yer aldığı bir günlük bulundu. 2016 yılında Teksas'ta benzer bir maskeyle 5 banka soyan Sartin, 10 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

BANKA SOYGUNUNA BİSİKLETLE GİTTİ

İlk soygununda Sartin bir benzin istasyonuna geldi, çevrede dolaştı ardından bisikletine binip, bankaya yaklaştı. 'Yaşlı adam' kılığında girdiği bankadan 2900 dolar aldı ve ''Tekrar görüşene dek'' diyerek bankadan ayrıldı. Sartin yeniden bisikletine binip kaçtı ardından da aracına geçti.

Güvenlik kameraları kayıtlarında, ikinci soygundan önce Sartin'in evinden bir aracın ayrıldığı ve bir süre sonra geri döndüğü görüldü. Savcılar, seri hırsıza benzeyen beyaz bir adamın bir bisikleti indirirken görüntülendiğini iddia etti. Ceza davası dilekçesine göre Sartin bu kez de 2.554 doları zimmetine geçirdi. Ertesi gün ise arabasının beyaz tavanını siyaha boyadığı fark edildi.

EVİNDEN ÇIKANLAR HER ŞEYİ ORTAYA KOYDU

ABD Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, polisler evinde yaptıkları aramada ilk soygun sırasında kullanılan eşyalara benzeyen bir bisiklet, mavi bir takım elbise ve siyah bir çanta buldu.

Yapılan açıklamaya göre, Sartin'in depoda yaptığı aramada, soygunlar sırasında güvenlik kameralarına yakalanan çeşitli kılık değiştirme malzemeleri içeren bir sırt çantası ve dizüstü bilgisayar çantası bulundu. Bunlar arasında gri sakallı yaşlı adam maskesi, koyu çerçeveli gözlükler ve üzerinde siyah boya bulunan iş eldivenleri yer alıyordu.

New York Post'un haberine göre, çantalarda ayrıca sahte bir tabanca ve Sartin'in soygun sırasındaki kılık değiştirmesine uygun kıyafetler de bulundu.

GÜNLÜĞÜNDE 'HENRY AMCA' DETAYI

Sartin'in zaman zaman kaldığı bir mülkte de arama yapıldı ve farklı bir protez 'yaşlı adam' maskesi ile "Tanrı'nın en iyi dostu bir banka soyguncusudur! Henry amca, dünyayı bir banka soyguncusunun gözünden polis ve soyguncu olarak görüyor " başlıklı bir günlük buldu.

Günlüğün sayfalarından birinde, bir karakterin maske tuttuğu bir çizim ve el yazısıyla yazılmış "Yüzüm, Henry amcayı tutuyor, ona bakıyor, yüz yüze" ifadesi bulundu.

10 YIL ÖNCE DE AYNI ŞEKİLDE 5 BANKA SOYDU

Sartin 2016 yılında da Teksas'ta 5 banka soygunu sırasında da benzer bir 'yaşlı adam' maskesi takmış, Florida'da kullanılanla aynı kaçış aracını kullanmıştı.

Sartin bu kez 10 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.