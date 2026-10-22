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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 17:35

Güçlü dolar Trump'ı zorluyor: Zafer Ergezen'den kritik dolar açıklaması

ABD ara seçimleri öncesinde yükselen faiz oranları, artan enerji maliyetleri ve güçlenen dolar endeksi, ekonomik baskıları artırarak Trump aleyhine bir tablo ortaya koyuyor.

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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Güçlü dolar Trump'ı zorluyor: Zafer Ergezen'den kritik dolar açıklaması
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 17:35

'de kritik olarak nitelendirilen ara seçimler 3 Kasım'da yapılacak. Seçimler öncesinde 'ın ikinci başkanlık döneminin ilk iki yılındaki ekonomik performansı mercek altına alınıyor. Seçmenler enerji fiyatları, konut finansmanı ve piyasa faizlerindeki sert yükselişlerin oluşturduğu zorlu ekonomik koşullar altında sandık başına gidecek.

Seçimler öncesi açıklanan son makroekonomik veriler, hane halkının hem temel harcama kalemlerinde hem de uzun vadeli borçlanma maliyetlerinde eş zamanlı baskıyla karşı karşıya kaldığını gösteriyor.

Güçlü dolar Trump'ı zorluyor: Zafer Ergezen'den kritik dolar açıklaması

Bu gelişmelerle ABD dolarının avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılan , Orta Doğu'da tırmanan gerginliklerin enerji arzı tehdidini sürdürmesi ve Fed'e yönelik şahin tahminlerin devam etmesiyle güçlü duruşunu koruyor.

Orta Doğu'da çatışmaların devam etmesi, enerji tarafında arz endişelerini derinleştirirken yükselen petrol fiyatları enflasyon risklerini körüklemeye devam ediyor.

Bu gelişmelerle 102,9 seviyesine kadar çıkarak Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören dolar endeksi, daha sonra 101,5 seviyesinin üzerinde dengelendi.

Dolar endeksi, 2025 sonuna göre yüzde 3,3 yükseldi.

Güçlü dolar Trump'ı zorluyor: Zafer Ergezen'den kritik dolar açıklaması

TRUMP DOLARIN GÜÇLENMESİNİ İSTEMİYOR

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı , AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın doların fazla güçlenmesini istemediğini belirtti.

2025 ve 2026'nın tamamında Trump'ın faizlerin düşmesini istediğini vurgulayan Ergezen, bundan dolayı eski Fed Başkanı Jerome Powell'ı eleştirdiğini hatırlatırken ekonomik verilerin de faiz indirimlerini destekler nitelikte olmadığına dikkati çekti.

Güçlü dolar Trump'ı zorluyor: Zafer Ergezen'den kritik dolar açıklaması

Trump'ın özellikle likiditenin artmasını, doların değer kaybı yaşamasını, böylece cari açık tarafında en azından daha makul seviyelere inilmesini veya ABD ekonomisinin cari fazla verecek bir konuma gelmesini istediğini söyleyen Ergezen, dolar güçlendikçe ABD ürünlerinin rekabetçi avantajını kaybettiğini kaydetti.

Ergezen, Trump'ın rekabet anlamında Çin başta olmak üzere bazı ülkelere ithalata yönelik eleştirileri olduğunu vurguladı.

Doların rekabetçi olmaması durumunda ithalatın ve cari açığın artacağını ifade eden Ergezen, Trump'ın tam tersine doların zayıflamasını, rekabet anlamında avantajının artmasını ve ABD'nin ihracatının artmasını amaçladığını dile getirdi.

Güçlü dolar Trump'ı zorluyor: Zafer Ergezen'den kritik dolar açıklaması

"TRUMP'IN POLİTİKALARINI SEÇİM SONUÇLARI BELİRLEYECEK"

Ergezen, "Seçimler öncesinde dolar, faizlerin yükselmesi ve enflasyondaki hızlanmayla beraber değer kazanıyor. Dolayısıyla bu, hiçbir devlet başkanının isteyeceği bir şey değil. Çünkü yeni konutlar konusunda mortgage maliyetleri yükseliyor. Birçok ürün pahalanıyor. Bunun en net etkilerini de aslında benzin fiyatlarında görüyoruz. Faiz oranlarının yüksek seviyelerde seyretmesi ve doların değer kazanması, Trump'ın aleyhine gelişmeler olarak öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu gelişmelerden dolayı seçimler öncesinde 'la ne bir çatışmaya ne de bir anlaşmaya yanaştığını söyleyen Ergezen sözlerini şöyle tamamladı:

"Seçimler sonrasında muhtemelen Trump tarafında da ABD/İsrail-İran savaşında da çok ciddi gelişmeler olacak diye düşünüyorum. Seçim sonuçlarına göre, taraflar arasında kalıcı bir anlaşma sağlanabilir veya ABD/İsrail-İran savaşı başka bir seviyeye geçebilir. Seçim sonuçları sonrasında bundan sonra atılacak adımlar Trump'ı ya daha fazla agresifleştirecek ya da bir anda uyguladığı politikaların tam tersi yönünde hareket etmesine yol açabilecek."

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ETİKETLER
#ABD
#Trump
#iran
#dolar endeksi
#Zafer Ergezen
#Ekonomi
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